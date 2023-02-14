Gökhan Zan yardım çalışmalarına destek vermeye devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok ili etkileyen depremler, Hatay'da da büyük yıkımlara sebebiyet verdi. Afetzedeler için ulusal ve uluslararası yardımlar bölgeye gelmeye devam ediyor. Hatay'da yaşayan eski futbolcu Gökhan Zan da depremin ilk gününden itibaren kentteki çalışmalara desteğini sürdürüyor. Vatandaşlar ve güvenlik güçleriyle birlikte yardım kolilerini elden ele taşıdıklarını bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Zan, "Halkımızla, yardımsever vatandaşlarımızla, askerimizle, jandarmamızla, polisimizle, güvenlik güçlerimizle buradayız. Birlikte daha güçlüyüz. Allah herkesten razı olsun" cümlelerine yer verdi.

İHA