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Gökhan Zan yardım çalışmalarına destek vermeye devam ediyor

Hatay'da bulunan eski futbolcu Gökhan Zan, bölgedeki yardım çalışmalarına destek vermeye devam ediyor. Zan, sosyal medya hesabından, "Birlikte daha güçlüyüz. Allah herkesten razı olsun" ifadelerini kullandı.

Gökhan Zan yardım çalışmalarına destek vermeye devam ediyor

14 Şubat 2023 Salı 16:57

  Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok ili etkileyen depremler, Hatay'da da büyük yıkımlara sebebiyet verdi. Afetzedeler için ulusal ve uluslararası yardımlar bölgeye gelmeye devam ediyor. Hatay'da yaşayan eski futbolcu Gökhan Zan da depremin ilk gününden itibaren kentteki çalışmalara desteğini sürdürüyor. Vatandaşlar ve güvenlik güçleriyle birlikte yardım kolilerini elden ele taşıdıklarını bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Zan, "Halkımızla, yardımsever vatandaşlarımızla, askerimizle, jandarmamızla, polisimizle, güvenlik güçlerimizle buradayız. Birlikte daha güçlüyüz. Allah herkesten razı olsun" cümlelerine yer verdi. 


İHA
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