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Gökşen Mustafa Yücel’e öğrencilerden vefa

10 şubat 2007 tarihinde hayata gözlerini yuman Kroman Çelik Sanayi ile Yücel Boru ve Çayırova Boru gibi çok sayıda sanayi kuruluşunun sahibi olan hayırsever işadamı Gökşen Mustafa Yücel, ölümünün 11. Yılında Gebze Kroman Çelik ilkokulunda düzenlenen program ile anıldı.

Gökşen Mustafa Yücel'e öğrencilerden vefa

11 Şubat 2018 Pazar 13:48

GÖKŞEN MUSTAFA YÜCEL’İ UNUTMAYACAĞIZ

Geçtiğimiz Cuma günü düzenlenen saygı, rahmet ve minnetle anma programının açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Zihni Aydın , “Vefa” sadece bir ilçenin adı değildir, bu güzel değeri yaşatma adına okulumuzu yaptırarak bizlerin hizmetine sunan merhum hayırseverimiz sayın Gökşen Mustafa Yücel’i her ölüm yıldönümünde anarak çocuklarımız ile dualar ederek vefamızı gösteriyoruz, göstermeye devam edeceğiz dedi. Aile adına programa katılan Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş. İdari İşler Müdürü Noyan Tütüncü ve Satın Alma Müdürü Barış Ege çok memnun olduklarını belirterek teşekkür ettiler.

DUALARLA ANDILAR

Programda anasınıfı öğrencileri hayırseverin ruhuna topluca Fatiha okudular. 4. Sınıf öğrencileri “Bir Adın Kalmalı” şiirini okudular. Gökşen Mustafa Yücel’in hayatının da okunduğu programda, 4.sınıf öğrencileri kendi duygularını dile getirdiler. 2. Sınıf öğrencileri Mustafa Gökşen Yücel’e ait sözleri okudular. 4. Sınıf öğrencisi Utku Eren Yasin-i Şerif okudu. Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmeni Nurettin Ramaoğlu dua ederek programı bitirdi.

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