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‘’Gökyüzü Gözlem Geceleri’’ başlıyor

Kocaeli Bilim Merkezi, “Parçalı Ay Tutulması” temasıyla Gökyüzü Gözlem Geceleri etkinliğini 16-17 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirecek.

‘'Gökyüzü Gözlem Geceleri'' başlıyor

12 Temmuz 2019 Cuma 10:51


 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren Kocaeli Bilim Merkezi, Gökyüzü Gözlem Geceleri’ne hazırlanıyor. Açıldığı tarihten bu yana her yaz döneminde yoğun ilgi gören etkinlik bu yıl “Parçalı Ay Tutulması” temasıyla 16-17 Temmuz tarihlerinde Kocaeli Bilim Merkezi’nde gerçekleştirilecek.



 

PARÇALI AY TUTULMASI

Bu yılki teması Parçalı Ay Tutulması olarak belirlenen etkinliğin en ilgi çeken aktivitesi teleskoplarla yapılan gökyüzü gözlemi olacak. 16-17 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek olan parçalı ay tutulması olayı, etkinlik süresince ziyaretçiler tarafından gözlemlenebilecek. Ziyaretçiler ay tutulmasının yanı sıra Satürn ve Jüpiter gözlemi yapma fırsatını da yakalayabilecekler.

 

ÖĞRETİCİ ATÖLYELER

Etkinlik 16-17 Temmuz tarihlerinde saat 19.00 ‘da atölye çalışmaları ile başlayacak ve atölye faaliyetleri hava kararana kadar devam edecek. Etkinlikte okul öncesi yaş grupları için Nebula Atölyesi, ilk ve ortaokul grupları için Güneş Saati Yapımı, Gök Atlası ve Ay’ın Evreleri Atölyeleri gerçekleştirilecek.

 

BİLİMSEL OYUNLAR

Etkinlik boyunca ziyaretçiler birbirinden eğlenceli bilimsel oyunlara katılım sağlayabilecek. Parlayan Duvar, Renkli Gölgeler, Süpernova, Gezegen Avlama, Led Yarışı, Gökyüzü Gözlem Hatırası, Dev Gölgeler, Hologram ve çok daha fazlası ziyaretçileri bekliyor.

 

AÇIK HAVA SİNEMASI VE PLANETARYUM

Etkinlikte birbirinden eğlenceli aktivitelerin yanı sıra Açık Hava Sineması ve Planetaryum gösterimi de gerçekleştirilecek. 16 Temmuz Salı günü 21.00’da Yıldızlararası(Interstellar), 17 Temmuz Çarşamba günü 21.00’da ise Yerçekimi(Gravity) filmleri gösterilecek.

 

KAYIT GEREKMİYOR

16-17 Temmuz tarihlerinde 19.00-00:00 saatleri arasında Kocaeli Bilim Merkezi’nin önünde gerçekleştirilecek etkinliğe katılım için kayıt yaptırmak gerekmiyor.

 

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Anahtar Kelimeler
Ay TutulmasıGkyüzü GözlemKocaeli
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