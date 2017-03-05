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Gol oldu yağdı 9- 0

Gol oldu yağdı 9- 0

Gol oldu yağdı 9- 0

05 Mart 2017 Pazar 14:01

İkinci Amatör Küme H Grubunda Darıca Marmara Osmangazispor, Genç Kale karşısında şov yaptı. Darıca Nene Hatun Stadında rakibini konuk eden Darıca Marmara Osmangazispor sahadan 9 gollük galibiyetle ayrılarak grupta ikinci galibiyetine imza atmayı başardı.  Sahada maç boyunca etkin olan Darıca Mamara Osmangazispor üç puanı bol golle alırken karşılaşma sonrasında sevinç yaşarken Genç Kale ise bu haftayı da puansız kapattı
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Gol Oldu Yağdı 9- 0
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