GÖLCÜK BELEDİYE MECLİSİ, DEPREM FELAKETİ İLE İLGİLİ TEK YÜREK OLDU (VİDEOLU HABER)

Kahramanmaraş depreminin ardından tek yürek olan Gölcük Belediye Meclisi, mart ayı oturumunda açıklanan ortak bildiri metninde; birlik ve beraberlik çağrısı yapıldı. Gölcük Belediyesi mart ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı tarafından hazırlanan ortak bildiri ile depremde hayatına kaybedenlerin yakınlarına bir kez daha sabır dilekleri iletildi.

DÜNYA TARİHİNDE TEK ÖRNEK

Meclis adına Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer tarafından açıklanan bildiride; Merkez üssü Kahramanmaraş ili Pazarcık İlçesi olan 6 Şubat tarihinde saat 04.17'de vuku bulan ve büyüklüğü 7.7 olan deprem felaketinde Maraş, Adıyaman, Hatay, Adana, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa Diyarbakır, Malatya, Osmaniye ve Elazığ illerimiz etkilenmiştir. Yine aynı günün öğlen vaktinde saat 13.24'ü gösterdiğinde Merkez üssü Kahramanmaraş ili Elbistan İlçesi olan ve şiddeti 7.6'yı bulan ikinci bir şiddetli deprem meydana gelmiştir. Jeoloji ve Jeofizik uzmanlarına göre dünya tarihinde karada art arda kaydedilmiş iki büyük deprem olma açısından tek örnek olan Pazarcık ve Elbistan depreminin meydana geldiği illerimizde ciddi yıkımlar olmuş ve Cumhuriyet tarihimizin en büyük can kayıplarından birini yaşamış bulunmaktayız.

“SİZİ EN İYİ BİZ ANLARIZ"

Resmi kaynaklara göre 15 milyon insanımızın direk etkilendiği bu yıkımdan dolaylı olarak tüm ülkemiz etkilenmiştir. An itibari ile 45 bine yaklaşan can kaybının bulunduğu illerimizde devlet, millet el ele tam 24 gündür cansiperane dayanışma örneği gösterilmektedir. 1999 yılında bu acı hadiseyi tecrübe etmiş biz Gölcük halkı "Sizi en iyi biz anlarız" şiarı ile felaketin ilk anından itibaren deprem bölgelerinde olmaya ve deprem bölgesinden kentimize gelenlere yardımcı olup acılarını paylaşmaya gayret edilmiştir.

“ÜLKEMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN”

Birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız olduğu bu günlerde depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, geride kalanlarına sabırlar diliyoruz. Ülkemizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verildi.



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