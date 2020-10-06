Gölcük Belediye Meclisi Kardeş Ülke Azerbaycan’ın Yanında

Gölcük Belediyesi Ekim ayı 1.Birleşim Meclis Toplantısı’nda; tüm siyasi parti gruplarının imzası ile Ermenistan'ın kardeş ülke Azerbaycan'a karşı yaptığı saldırıları en güçlü şekilde kınayan ortak bildiriyi Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer okudu: “Gölcük Belediye Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partiler olarak, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 28 Eylül 2020 tarihinde Yukarı Karabağ'da ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal ederek ağır silahlarla Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini ve askerlerini hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz.

AZERBAYCAN’IN SAVUNMASINI DESTEKLİYORUZ

Bu son saldırı Tovruz'daki saldırılardan sonra , Ermenistan'ın bölgede barışın ve istikrarın kalıcı tesisi önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bizler, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde halkını korumak ve toprak bütünlüğünü tesis etmek amacıyla Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği savunmasını destekliyoruz. 30 Yıla yakın süren Yukarı Karabağ , Ermenistan'ın işgali altındadır. Bu haksız işgalin sona erdirilmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve AGİT kararlarına uygun şekilde barışçıl çözüme desteğimizi tekrarlıyoruz. Uluslararası camiayı , bugüne kadar Ermenistan'ın işgali ve sorumsuz saldırıları sebebiyle zarar gören Azerbaycan'ın yanında olmaya davet ediyoruz.

ŞEHİTLERİ RAHMETLE ANIYORUZ

Bu vesileyle , Gölcük Belediye Meclisimizdeki siyasi partiler olarak, şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, gazilere acil şifa ve can Azerbaycan'a başsağlığı dilerken, milletimizin dayanışma iradesini bir kez daha güçlü bir şekilde vurguluyoruz” denildi.

Ayrıca:

1-2021-2024 Stratejik planı Güncellemesi

2-2021 Mali Yılı Performans Programı

3-2021 Mali Yılı Bütçe tasarısı

4-2021 Mali Yılı Belediye Bütçe Kararnamesi

5-2021 Mali Yılı Belediye Gelir Tarifesi maddelerinin Plan Bütçe Komisyonu’nun da görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

6-Yer Tahsisi-İhsaniye Merkez Mahallesinde 84 ada, 5-8- 9-10-11 kapalı otopark (İhsaniyespor) kiralanması oy birliği ile kabul edildi.

7-İhsaniye; Ada:868, parsel:2-3 nolu taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifinin Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi kararı oy birliği ile kabul edildi.



















