GÖLCÜK BELEDİYESİ DEPREM BÖLGESİNDE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Gölcük Belediyesi; ilk günden yardıma koştuğu deprem bölgesinde, depremzedelerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Gölcük Belediyesi ekipleri, Kahramanmaraş depreminin ardından görev aldığı Hatay’da çalışmalarını sürdürüyor. Deprem sonrası Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer koordinesinde hızlı bir şekilde Hatay’da görev alan ekipler, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Çalışmalar kapsamında ekipler, bir yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin enkaz kaldırma çalışmalarına destek verirken, bir yandan da depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

DEZENFEKSİYON ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Gölcük Belediyesi ekipleri, Başkan Sezer’in koordinesinde; Hatay’ın tüm ilçelerindeki enkaz alanlarında, çadır kentlerde; ilaçlama, kireçleme, dezenfeksiyon çalışmalarını, kemirgen ve larva mücadelesini aralıksız sürdürüyor.



















