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GÖLCÜK BELEDİYESİ HATAY'DA İÇME SUYU DAĞITIMINI SÜRDÜYOR

Deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren Gölcük Belediyesi ekipleri, Antakya ve Defne’deki mahallelerde bulunan depremzedelere içme suyu dağıttı.

GÖLCÜK BELEDİYESİ HATAY'DA İÇME SUYU DAĞITIMINI SÜRDÜYOR

06 Mart 2023 Pazartesi 11:30


 

Deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren Gölcük Belediyesi ekipleri, Antakya ve Defne’deki mahallelerde bulunan depremzedelere içme suyu dağıttı.

 

Gölcük Belediyesi ekiplerİ, Kahramanmaraş depreminde büyük hasar gören Hatay’da depremzedelerin yaralarına merhem olmaya devam ediyor. Depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayama yönelik faaliyetlerini sürdüren ekipler, Antakya ve Defne’deki tüm mahalleleri tek tek gezerek su dağıttı. Dağıtımlar kapsamında ekipler, ilerleyen haftalarda bölgede su dağıtımını 15 tır ile aralıksız sürdürecek.

 

BAŞKAN SEZER ÇOCUKLARLA YAKINDAN İLGİLENDİ

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in de eşlik ettiği dağıtımlarda depremzede çocukların da ihtiyaçları giderildi. Başkan Sezer, yakından ilgilendiği çocuklara çeşitli ikramlar dağıttı. Dağıtımlar sırasında Başkan Sezer, depremzedelerin taleplerini dinlemeyi de ihmal etmedi.

 

ESNAFIN KEPENK AÇMASI ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALDIRILDI

Çalışmalar kapsamında Gölcük Belediyesi Fen İşleri ekipleri ise Antakya’da, sanayi esnafının dükkanlarını açabilmesi için, işyerlerinin önündeki molozları temizlediler. Molozları kaldırarak döküm alanına taşıyan ekipler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin enkaz kaldırma çalışmalarına da destek olmaya devam ettiler.

 

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