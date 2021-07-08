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Gölcük Belediyesi metruk binaların yıkımına devam ediyor

GÖLCÜK BELEDİYESİ ORTA HASARLI OLUP ONARIM VE GÜÇLENDİRMESİ YAPILMAYAN YA DA METRUK BİNALARIN YIKIMINA DEVAM EDİYOR

Gölcük Belediyesi metruk binaların yıkımına devam ediyor

08 Temmuz 2021 Perşembe 13:45

 Gölcük Belediyesi, ilçe genelinde bulunan onarım ve güçlendirmesi yapılmayan orta hasarlı ya da metruk binaların yıkımına devam ediyor. Bugüne kadar, 84 bina yıkımı gerçekleştirilirken, ilçede ağır hasarlı bina bulunmuyor.

Gölcük Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından tespit edilen, Hisareyn, Merkez Mahallesi, Çiğdem Sokak adresindeki, onarımı ve güçlendirilmesi yapılmayan orta hasarlı binanın yıkımı, Gölcük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirildi.

BAŞKAN SEZER ÇALIŞMALARLA İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Çalışmalar hakkında bilgi veren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer: “İlçemiz genelinde, onarım ve güçlendirmesi yapılmayan orta hasarlı binaların ve vatandaşların can güvenliğini tehdit eden, sosyal riskler oluşturan ve kent estetiğini bozan metruk binaların yıkımına devam ediyoruz.

BUGÜNE KADAR 84 BİNA YIKILDI

Hisareyn, Merkez Mahallesi, Çiğdem Sokak’ta bulunan, orta hasarlı binanın yıkımını bugün gerçekleştirdik. Böylelikle; bugüne kadar, metruk ya da onarım ve güçlendirilmesi yapılmayan orta hasarlı 84 binanın yıkımını gerçekleştirmiş olduk.

GÖLCÜK’TE AĞIR HASARLI BİNA BULUNMUYOR

Denizevler Kentsel Dönüşüm alanındaki 50 binanın geçtiğimiz yıl yıkım işleminin tamamlanması sonrasında, ilçemizde yıkılması gereken ağır hasarlı hiçbir bina bulunmuyor. Metruk binalar ile onarım ve güçlendirmesi yapılmayan orta hasarlı binaların yıkımı çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi. 




















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