Gölcük Belediyesi Özel Yetenekli Çocukları Ağırladı

TÜBİTAK BAŞKANI PROF.DR.HASAN MANDAL’DA KATILDI
Bu proje kapsamında; ergenlik döneminden iş hayatına kadar bireyin her döneminde işine yarayacak sosyal duygusal öğrenme becerilerini kazandırmak için alanında uzman eğitmenler, üniversite hocaları çocuklarla beraber oldular. Gölcük Belediyesi Eriklitepe Tabiat Parkında yapılan etkinliklere konunun ilgisini çekmesi üzerine TÜBİTAK başkanı Sayın Prof.Dr.Hasan MANDAL Ankara’dan gelerek projeyi onurlandırdı.
ÖĞRENCİLERE ÖNEMLİ BİLGİLER AKTARILDI
TÜBİTAK başkanı Sayın Prof.Dr.Hasan Mandal, öğrencilerle yaklaşık bir saat sohbet ederek onların gelecek hayallerinden, bilimsel bakış açısından, insansız hava araçlarından bahsetmiş ve arttırılmış gerçeklik üzerine bilgilendirmeler yaptı. Proje yürütücüsü Merve KOÇER proje içeriğinde de arttırılmış gerçeklik uygulamalarının yer aldığını ve projenin disiplinler arası olduğunu vurguladı. Bu sebeple projede psikolojik danışmanlık alanından Prof.Dr.Şerife IŞIK’ın yanı sıra fen bilimleri alanından Doç.Dr.Esma BULUŞ KIRIKKAYA, bilişim alanından Belma KARANLIK TUNA’nın uzman olduğunu bildirdi. Proje çok yönlü olup psikoloji biliminin temelleri üzerinde doğa eğitimini de barındırdı.
BAŞKAN SEZER’E TEŞEKKÜR ETTİLER
TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr.Hasan MANDAL’ın ziyareti vesilesiyle İzmit BİLSEM Müdürü Aytaç SATICI, Gölcük BİLSEM Müdürü Osman ALTUN ve Gölcük Ram Müdürü Ayhan DOĞAN da öğrencilere ziyarette bulundular. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in desteği ile Eriklitepe Tesisleri İşletme Müdürü Semih BARIŞ ve misafirperver ekibinin ağırlamalarıyla projeye katılan çocuklar, hocalar ve protokol üyeleri tesisten memnun ve mutlu ayrılırken, Başkan Sezer’e de teşekkürlerini ilettiler.