Gölcük Belediyesi Özel Yetenekli Çocukları Ağırladı

İzmit Bilim ve Sanat Merkezi(BİLSEM) Rehber Öğretmeni Uzman Psikolojik Danışman Merve Koçer’in yürütücülüğündeki ‘Özel Yetenekliler için Sosyal ve Duygusal Öğrenme Bilim Okulu’ Projesi, 14 Eylül’de başladı ve 25 Eylül’de sona erdi. İzmit, Gebze ve Gölcük BİLSEM’den toplam 40 Üstün Zekalı öğrencinin katıldığı Bilim Okulu Programı gereği öğrenciler, 2 gün Eriklitepe’de etkinlik yaptılar.

Gölcük’e son zamanlardaki şehir dışından da turist çeken, doğası ve havası muhteşem havasıyla yeşile doyulan yer olan Gölcük Belediyesi Eriklitepe Tabiat Parkı, bu sefer de üstün zekalı (özel yetenekli) öğrencileri ağırladı.

TÜBİTAK BAŞKANI PROF.DR.HASAN MANDAL’DA KATILDI

Bu proje kapsamında; ergenlik döneminden iş hayatına kadar bireyin her döneminde işine yarayacak sosyal duygusal öğrenme becerilerini kazandırmak için alanında uzman eğitmenler, üniversite hocaları çocuklarla beraber oldular. Gölcük Belediyesi Eriklitepe Tabiat Parkında yapılan etkinliklere konunun ilgisini çekmesi üzerine TÜBİTAK başkanı Sayın Prof.Dr.Hasan MANDAL Ankara’dan gelerek projeyi onurlandırdı.

ÖĞRENCİLERE ÖNEMLİ BİLGİLER AKTARILDI

TÜBİTAK başkanı Sayın Prof.Dr.Hasan Mandal, öğrencilerle yaklaşık bir saat sohbet ederek onların gelecek hayallerinden, bilimsel bakış açısından, insansız hava araçlarından bahsetmiş ve arttırılmış gerçeklik üzerine bilgilendirmeler yaptı. Proje yürütücüsü Merve KOÇER proje içeriğinde de arttırılmış gerçeklik uygulamalarının yer aldığını ve projenin disiplinler arası olduğunu vurguladı. Bu sebeple projede psikolojik danışmanlık alanından Prof.Dr.Şerife IŞIK’ın yanı sıra fen bilimleri alanından Doç.Dr.Esma BULUŞ KIRIKKAYA, bilişim alanından Belma KARANLIK TUNA’nın uzman olduğunu bildirdi. Proje çok yönlü olup psikoloji biliminin temelleri üzerinde doğa eğitimini de barındırdı.

BAŞKAN SEZER’E TEŞEKKÜR ETTİLER

TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr.Hasan MANDAL’ın ziyareti vesilesiyle İzmit BİLSEM Müdürü Aytaç SATICI, Gölcük BİLSEM Müdürü Osman ALTUN ve Gölcük Ram Müdürü Ayhan DOĞAN da öğrencilere ziyarette bulundular. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in desteği ile Eriklitepe Tesisleri İşletme Müdürü Semih BARIŞ ve misafirperver ekibinin ağırlamalarıyla projeye katılan çocuklar, hocalar ve protokol üyeleri tesisten memnun ve mutlu ayrılırken, Başkan Sezer’e de teşekkürlerini ilettiler.





























