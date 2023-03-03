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GÖLCÜK BELEDİYESİ'NDEN HAYATI KOLAYLAŞTIRAN DOKUNUŞLAR

Gölcük Belediyesi, ilçede yaşayan hemşehrilerinin ihtiyaçlarına yönelik hayatı kolaylaştıran çalışmalar yapmaya devam ediyor.

GÖLCÜK BELEDİYESİ'NDEN HAYATI KOLAYLAŞTIRAN DOKUNUŞLAR

03 Mart 2023 Cuma 11:15

 

 

Gölcük Belediyesi ilçede vatandaşlarının hayatlarını kolaylaştıracak çözümler üretmeye devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Makina Bakım ve İkmal Müdürlüğü tarafından Kavaklı Sanayi Parkı'nın girişi ve Şirinköy 676. Sokak’taki dere geçişine yayaların güvenli ulaşımını sağlamak için iki yaya köprüsü imal edildi. Belediyenin kendi imkanları ile üretilen iki yaya köprüsü belirlenen yerlere yerleştirilerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

 

BAŞKAN SEZER KÖPRÜLERDE İNCELEME YAPTI

İmal edilen iki köprü ile Kavaklı Sanayi Parkı'nın girişi ile Şirinköy 676. Sokak dere geçişindeki yolda yaya geçişleri daha güvenli hale getirildi. İki köprüde incelemeler yapan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, maharetli personeline teşekkür ederek köprülerin ilçeye hayırlı olmasını diledi. 

 







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