banner366
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gölcük Emniyet Müdürü Yılmaz Veda Etti

Ağrı'ya tayini çıkan İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yılmaz'a veda yemeği düzenlendi.

Gölcük Emniyet Müdürü Yılmaz Veda Etti

28 Temmuz 2018 Cumartesi 13:35

banner346

GÖLASDER Başkanı Naim Gürel ve yönetiminin ev sahipliğinde bir restoranda düzenlenen veda yemeğine, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Abdülhamit Durgut, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, Gölcük Jandarma Komutanı Binbaşı Burçak Kırca, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimin Yüksel Pehlevan ve Ağrı'ya atanan Yılmaz ile yerine gelen Selçuk Özdemir katıldı.

Kaymakam Altıntaş, yemekte yaptığı konuşmada, Gölcük'te görev yapmanın büyük bir onur ve gurur olduğunu belirterek, atamaların devlet ve millet için hayırlı olmasını diledi.

Gölcük'ü daha iyi bir noktaya taşımaları gerektiğini aktaran Altıntaş, birlik ve beraberlik ruhuyla çalışarak başarıya daha kolay ulaşabileceklerini kaydetti.

Altıntaş, ilçede eğitimden, sağlığa ve asayişe kadar ilgili tüm alanlarda önemli çalışmalar yapıldığını ifade ederek, "Bu çalışmalara Ahmet müdürümüz de ciddi katkılar sağladı. Yerine gelen Selçuk müdürümüzün bu katkıları daha da arttıracağına inanıyorum. Bu bir bayrak yarışıdır." dedi.

Emniyet Müdürü Yılmaz da Göcük'te kısa bir süre çalışmasına rağmen çok iyi dostluklar kurduğunu belirterek, Gölcük'ü unutmayacağını söyledi.

Yemeğin sonunda Yılmaz'a teşekkür plaketi verildi.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Ahmet YılmazEmniyet MüdürüGölcük
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
2018 Dalga Sörfü Şampiyonası Nefesleri Kesti 2018 Dalga Sörfü Şampiyonası Nefesleri Kesti
Görme Engelli Hukuk Mezunu Merve’ye Kutlama Görme Engelli Hukuk Mezunu Merve’ye Kutlama
''Yaptığınız Bu Büyük İş, Bize Örnektir’’ ''Yaptığınız Bu Büyük İş, Bize Örnektir’’
Beykoz'daki Atların Tahliyesi Beykoz'daki Atların Tahliyesi
Uluslararası Öğrenciler Kapadokya’yı gezdi Uluslararası Öğrenciler Kapadokya’yı gezdi
Kurban Satış Alanlarına Başvurular Başladı Kurban Satış Alanlarına Başvurular Başladı
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner339

banner376

banner374

banner377

banner149

banner378

2018 Dalga Sörfü Şampiyonası Nefesleri Kesti
Türkiye’de resmi olarak ilk defa düzenlenen 2018 Dalga Sörfü Türkiye Şampiyonası nefesleri keserken,...

Haberi Oku