Gölcük Emniyet Müdürü Yılmaz Veda Etti

GÖLASDER Başkanı Naim Gürel ve yönetiminin ev sahipliğinde bir restoranda düzenlenen veda yemeğine, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Abdülhamit Durgut, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, Gölcük Jandarma Komutanı Binbaşı Burçak Kırca, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimin Yüksel Pehlevan ve Ağrı'ya atanan Yılmaz ile yerine gelen Selçuk Özdemir katıldı.

Kaymakam Altıntaş, yemekte yaptığı konuşmada, Gölcük'te görev yapmanın büyük bir onur ve gurur olduğunu belirterek, atamaların devlet ve millet için hayırlı olmasını diledi.

Gölcük'ü daha iyi bir noktaya taşımaları gerektiğini aktaran Altıntaş, birlik ve beraberlik ruhuyla çalışarak başarıya daha kolay ulaşabileceklerini kaydetti.

Altıntaş, ilçede eğitimden, sağlığa ve asayişe kadar ilgili tüm alanlarda önemli çalışmalar yapıldığını ifade ederek, "Bu çalışmalara Ahmet müdürümüz de ciddi katkılar sağladı. Yerine gelen Selçuk müdürümüzün bu katkıları daha da arttıracağına inanıyorum. Bu bir bayrak yarışıdır." dedi.

Emniyet Müdürü Yılmaz da Göcük'te kısa bir süre çalışmasına rağmen çok iyi dostluklar kurduğunu belirterek, Gölcük'ü unutmayacağını söyledi.

Yemeğin sonunda Yılmaz'a teşekkür plaketi verildi.