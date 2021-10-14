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Gölcük Hürriyet Caddesi Asfaltlanıyor

Büyükşehir, Gölcük Hürriyet Caddesinde asfalt serimine başladı

Gölcük Hürriyet Caddesi Asfaltlanıyor

14 Ekim 2021 Perşembe 09:21

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük ilçesinde yol üstyapı çalışmaları ile vatandaşların ulaşımının daha rahat ve konforlu yapabilmesine katkı sunuyor. Kentin trafiğini rahatlatacak ve ulaşım konforunu arttıracak olan projelere devam eden Büyükşehir, Gölcük Hürriyet Caddesi’nde üstyapı çalışmalarına başladı.

 

1.500 TON ASFALT SERİLECEK

Gölcük’te üstyapı çalışmalarına devam eden Büyükşehir, Çarşamba Pazarının kurulduğu 1 kilometre uzunluktaki Hürriyet Caddesinde de üstyapı için asfaltlama çalışmalarına başladı. Aşınan ve bozulan eski asfalt yol trimer kazısı ile söküldü. Trimer kazısı sonrası yolun temelini oluşturan plent miks temel serimi yapıldı. Ardından asfaltlama çalışmasına başlayan ekipler, çalışmalar kapsamında 1.500 ton binder asfalt serimi yapacak.

 

 






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