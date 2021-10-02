Gölcük Kuruçeşme Sahilinde Depremden Kalan İnşaat Atıkları Kaldırılıyor

Kent genelinde hayata geçirdiği çevre dostu hizmetlerin yanı sıra kişi başına düşen yeşil alan miktarını artıracak projelere imza atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’nin yeni gerdanlığı olacak Gölcük Değirmendere Halıdere arasındaki Kuruçeşme mevkiinde çalışmalara bu ayın başında başlamıştı. Kuruçeşme sahilinde 1999 Depreminden kalan inşaat atıkları proje alanından kaldırılıyor.

DÖKÜM SAHASINA KALDIRILIYOR

Değirmendere ile Halıdere arasındaki sahil kısmında 1999 depreminden kalan inşaat atıkları bulunuyor. Sahil projesi kapsamında Kuruçeşme mevkiindeki sahilde bulunan inşaat atıkları, Büyükşehir Belediyesi döküm sahasına taşınıyor. İnşaat atıklarının kaldırma çalışması tamamlandıktan sonra Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri sahil projesi kapsamında çalışmalarına devam edecek.

CAZİBE MERKEZİ OLACAK

37 bin 105 m² alana sahip Gölcük Değirmendere Halıdere Arası Sahil Düzenleme Projesi tamamlandığında, bölgenin cazibe merkezi olacak. Projenin 19 bin m²’lik kısmı vatandaşların rahat vakit geçirebilmesi için yeşil alan olarak ayrıldı. Bin 350 metre sahil uzunluğuna sahip projede vatandaşlar için yürüyüş ve bisiklet yolu inşa edilecek.

PİKNİK VE SPOR ALANLARI

4 bin m² piknik alanına sahip projede vatandaşlar için kafeterya, mescit, tuvalet, çocuk oyun alanı kurulacak. Ayrıca vatandaşlar için 76 araçlık otopark yapılacak. Gölcük Değirmendere Halıdere Arası Sahil Düzenleme Projesinde vatandaşların spor yapabilmeleri için bin 100 m²’lik spor alanı, 1 adet basketbol sahası ve 2 tenis kortu inşa edilecek.













