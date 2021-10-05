banner671
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne Ulaşımı Kolaylaştıracak Yeni Yol Yapılıyor

Büyükşehir tarafından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne ulaşımı sağlayacak yeni yol ve betonarme köprü yapılıyor

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne Ulaşımı Kolaylaştıracak Yeni Yol Yapılıyor

05 Ekim 2021 Salı 13:28

 

Yayaların ve araçların erişim ve hareketliliğini merkeze alan karayolu altyapısı kurma çalışmaları kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne ulaşımı sağlayacak 680 metre uzunlukta yol için çalışmalara başlandı. Proje kapsamında İpekyolu Caddesi üzerinde yapılacak betonarme köprü için 28 adet fore kazık çakıldı.

 

YAĞMUR SUYU HATTI YAPILIYOR

Gölcük İpekyolu Caddesi üzerinde yapımına devam edilen betonarme köprünün başlık kirişi tamamlanması sonrası önümüzdeki günlerde köprü kiriş montajlarına başlanacak. Yağmursuyu hattı imalatlarının devam ettiği Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine ulaşımı sağlayacak yeni yolda, imalatların tamamlanması sonrası üstyapı çalışmalarına başlanacak.

 

DERE ÜZERİNE KÖPRÜ

Gölcük İpek Yolu Bulvarından 630 no’lu sokağa bağlantıdaki trafiği rahatlatmak için 632 no’lu sokak üzerinde bulanan Beyoğlu Kazıklı Deresine 18 metre uzunluğunda 12 metre genişlikte 1 adet betonarme köprü yapılıyor. 1.170 ton asfalt serimi yapılacak Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi yolu ile vatandaşların hastaneye ulaşımları kolay, konforlu ve güvenli bir hale gelecek.

 


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Encümende 11 Taşınmazın Kiralama İhalesi Yapıldı Encümende 11 Taşınmazın Kiralama İhalesi Yapıldı
KARTEPE HEMŞİRE SOKAKTA YÜZLER GÜLÜYOR KARTEPE HEMŞİRE SOKAKTA YÜZLER GÜLÜYOR
Akıllı Şehir Projesi’nde Değerlendirme Toplantısı Yapıldı Akıllı Şehir Projesi’nde Değerlendirme Toplantısı...
Darıca’da Halk Oyunları Kurs Kayıtları Başladı Darıca’da Halk Oyunları Kurs Kayıtları Başladı
Özel Çocukları Boğaz Turuna Başkan Büyükgöz Uğurladı Özel Çocukları Boğaz Turuna Başkan Büyükgöz...
Başkan Şayir Dilovası’nı Geleceğe Eğitimle Hazırlıyor Başkan Şayir Dilovası’nı Geleceğe Eğitimle...
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Encümende 11 Taşınmazın Kiralama İhalesi...
Büyükşehir Encümeninde Karamürsel Şehirlerarası Otobüs Terminali içerisinde yer alan yazıhanelerin kiralama...

Haberi Oku