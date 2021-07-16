GÖLCÜK YİNE “TÜRKİYE GEÇİLMEZ” DEDİ

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 5.yıl dönümünde, Gölcüklüler darbecilere geçit vermeyeceklerini yine hep bir ağızdan haykırdı. İlk olarak, Kavaklı Kongre Sarayı önünde buluşan Gölcüklüler, mehter takımı eşliğinde Anıtpark’a yürüdüler. Akabinde de Anıtpark’ta Gölcük Belediyesi ve Gölcük Kaymakamlığı tarafından organize edilen, 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı düzenlendi.

YÜZLERCE GÖLCÜKLÜ KATILDI

Programa yüzlerce Gölcüklü’nün yanı sıra; Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Refik Levent Tezcan, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Tayfun Akbaş, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, MHP İlçe Başkanı Bilal Çakır, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, muhtarlar ve çok sayıda Gölcüklü katıldılar. Mehter takımının konseri sonrasında, 15 Temmuz ve tüm şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim Tilaveti ve dualar yapıldı.

VATAN OLMAZSA MİLLETTE OLMAZ

Sonrasında Gölcüklülere seslenen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer: “Vatan dediğimiz zaman vatan bir toprak parçası değildir. Vatan üzerinde yaşadığımız, özgürce yaşadığımız, milli manevi değerlerimizi yaşayabildiğimiz yaşatabildiğimiz ülkedir. Vatan olmazsa millet olmaz. Millet olmadığı takdirde devlet de olunmaz. Bizim canımız pahasına, kanımız pahasına vatanımızı müdafaa etmemiz, milletimizin ve devletimizin bekası için olmazsa olmazdır.

HER ZAMAN DİRİ VE UYANIK OLMALIYIZ

Yalnız emperyalistlerin müstevlilerin saldırıları her zaman milletten bu şekilde açıktan askeri taarruz şeklinde olmadı. Bakın size bir örnek vermek istiyorum: İhsan Süreyya Sırma nın Sömürü Ajanı İngiliz Misyonerleri kitabında 1800'lü yılların başında İngilizlerin ülkede kendi çocuklarını Türk ve Müslüman gibi yetiştirerek hariciye nezaretinde en üst noktalara kadar getirdiklerini biz yaşadık, gördük. Yalnız yapılan saldırılar taarruzda bu kadar sinsice ve birbirinden farklı oluyor ki sürekli olarak her zaman diri ve uyanık olmamız gerekiyor.

15 SENEDE NELER YAŞADIK

Bakın bu 15 senelik süreç içerisinde neler yaşadık kısaca bir hatırlayalım isterseniz. Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru oluşturmaya çalıştılar. 17-25 Aralık olaylarını yaşadık. 6-7 Ekim olaylarını yaşadık. Gezi olaylarını yaşadık. Hendek çatışmalarını yaşadık. Uluslararası arenada Türkiye'nin daeşin hamisi olduğu propagandası ile karşılaştık. Arada karşılaştığımız ekonomik saldırıları saymıyoruz bile. Bunların en elim ve vahimi uzun yıllar boyunca sinsice askeri ve sivil bürokrasinin içerisine sızmış olan 15 Temmuz 2016 senesindeki hain fetö darbe teşebbüsüdür. Allah'ın izniyle milletimiz ferasetiyle, basireti ile Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşuyla ve sizlerin kararlı bir şekilde karşı çıkışınızla bu işgal girişimini tek kelimeyle bir kurşun kendi kurşunlarını atmaksızın, memleketi işgal etme girişimlerini de Allah'ın izniyle berhava ettiniz.

VATAN OLMADIKTAN SONRA NEFES ALMANIN NE ANLAMI VAR

Bir konferans sırasında konferansın sunumunu yapan hanımefendi bir soru sormuştu. Hayatta olmazsa olmaz şey nedir? Diye sormuştu. Ben soruyu üzerime alınmadım. Ancak bir süre sonra baktım ki sorunun muhatabı benim ve kürsüye gelerek hayatta olmazsa olmaz vatandır dedim. Hanımefendi şunu söyledi. Sorunun cevabı nefes imiş. Ben de ona şöyle söyledim. Vatan olmadıktan sonra nefes almanın ne anlamı var?

BU BAYRAĞI İNDİREMEYECEKLER

Mehmet Akif Ersoy soruyor bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor bu hilal uğruna nice güneşler hatta ve Allah'ın izniyle gözünü kırpmadan nice güneşler da batmaya devam edecek. Şöyle söyleyebiliriz bu bayrağı indiremeyecekler, ezanı dindiremeyecekler ve Allah'ın izniyle bu milleti, bu vatanı bölemeyecekler” dedi.

TÜM DÜNYAYA MESAJ NETTİR; TÜRKİYE GEÇİLMEZ

Başkan Sezer’in akabinde bir konuşma yapan Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut: “Bu coşkulu kalabalığı burada görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bundan 5 yıl önce ülkemize, milletimize, demokrasimize, hain Fetullahçı terör örgütü tarafından kanlı bir darbe girişimi gerçekleştirildi. Gövdesini tanklara, mermilere siper ederek vatanı için canını seve seve vereceğini gösteren kahramanlar hanin darbe girişimini bozguna uğratmıştır. Milletçe mili birlik ve beraberliğimizin asla bozulamayacağını, vatanı bölmeye çalışanların başarısız olacağını o gün tüm dünyaya hayırdık. 15 Temmuz gecesi bir demokrasi zaferi yazdık, kahramanları şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Tüm dünyaya mesaj nettir Türkiye geçilemez, mili irade geçilemez” dedi.

ANA ÜS KOMUTANI DAKİKALARCA ALKIŞLANDI

Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Refik Levent Tezcan Gölcüklüleri selamladı ve kalabalığa asker selamı vererek ayakta dakikalarca alkışlandı. Yapılan konuşmaların ardından, dereceye giren okunan şiirlerini ve kompozisyonlarını okudu. 15 Temmuz destanın kahramanlarından Ömer Halis Demir’in o gece yaşadıklarının konu alındığı tiyatro gösterisi Sırf Tiyatro Ekibi tarafından sahnelendi. Gölcük Müftülüğü tarafından hazırlanan ilahi dinletisi büyük beğeni alırken, saatler 00:13’te okunan selanın ardından, Mürsel Paşa Türki Müziği Topluluğu’nun dillendirdiği ilahilerle program son buldu.









































