Gölcük'e Yeni Hastane!

Gölcük halkı başka hastanelere ihtiyaç duymayacak şekilde bir hastane olacaktır." dedi.

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde, başhekimliğe atanan Yüksel Pehlevan, düzenlenen törenle görevine başladı.

Ergüney, törende yaptığı konuşmada, Pehlevan'a yeni görevinde başarılar diledi.

Gölcük'ün, hızla büyüyüp geliştiğini ifade eden Ergüney, şunları kaydetti:

"Gölcük'te güçlü bir devlet hastanesinin yapılması, sağlık hizmetlerin artık İzmit'e ihtiyaç duymadan burada kendi içinde sorunların çözümü olacaktır. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi konseptinde, yeni hastanenin de yakında temeli atılacaktır. Yapılacak olan bu hastane İzmit ile Yalova arasında önemli bir hastane olacaktır. Gölcük halkı başka hastanelere ihtiyaç duymayacak şekilde bir hastane olacaktır. Gelecekte Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi yapımında 250 ve 300 yataklı olarak hizmete girmesi halkımızın ihtiyaçlarına cevap verecektir."

Pehlevan da Gölcük halkına hizmet verecek olmaktan gururlu ve mutlu olduğunu söyledi.