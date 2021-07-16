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GÖLCÜKLÜ ÇOCUKLAR SEMT SAHALARINDA BULUŞUYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları kapsamında; Gölcük Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Gölcük Belediyesi ve Gölcük Müftülüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen, “Gölcük Semt Sahaları Çocuk Spor Etkinlikleri” Düzağaç ve İpekyolu Mahallesi Semt Sahalarında başlarken, 12 mahalle semt sahasında da devam edecek.

GÖLCÜKLÜ ÇOCUKLAR SEMT SAHALARINDA BULUŞUYOR

16 Temmuz 2021 Cuma 13:50

 Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları kapsamında; Gölcük Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Gölcük Belediyesi ve Gölcük Müftülüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen, “Gölcük Semt Sahaları Çocuk Spor Etkinlikleri” Düzağaç ve İpekyolu Mahallesi Semt Sahalarında başlarken, 12 mahalle semt sahasında da devam edecek.

PROJENİN HEDEFİ ÇOCUKLARA SPOR BİLİNCİ KAZANDIRMAK

Projenin hedefi; ilçenin semt sahalarında çocuklarla buluşup, yetenekli çocukları keşfederek, alt yapı sporcusu olarak çeşitli branşlara yönlendirip, spor bilincini kazandırmak. Etkinlikler; 14 ayrı semt sahasında, kız ve erkek katılımcılarla, 4-6, 7-9, 10-15 yaş gruplarıyla yapılacak. Her kategoriden 2 öğrenci olmak üzere en iyi dereceyi yapan 6 öğrenci, 18 Ağustos 2021 tarihinde, 17 Ağustos Spor Salonu’nda yapılacak finallere katılmaya hak kazanacak. Dereceye giren sporcular çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek. Gölcük semt sahalarındaki etkinliklere gençlerimizi bekliyoruz.

ETKİNLİĞİN YAPILACAĞI SEMT SAHALARI

 

Yunus Emre Parkı Spor Sahası - saat: 10.30 – 12.30 - 26 Temmuz 2021 

Kuruçeşme Semt Sahası - saat: 10.30 – 12.30 - 27 Temmuz 2021

Donanma Pazarlıdere Semt Sahası - saat: 10.30 – 12.30 - 28 Temmuz 2021

19 Mayıs Spor Kompleksi - saat: 10.30 – 12.30 - 29 Temmuz 2021

Kavaklı Semt Sahası ( Havuz yanı ) saat: 10.30 – 12.30 - 02 Ağustos 2021

Çiftlik Semt Sahası - saat: 10.30 – 12.30 - 03 Ağustos 2021

Hisareyn Stadı - saat: 10.30 – 12.30 - 05 Ağustos 2021

Hisareyn Stadı - saat: 10.30 – 12.30 - 09 Ağustos 2021

Piyalepaşa Niyazi Yıldız Parkı - saat: 10.30 – 12.30 - 10 Ağustos 2021

Selimiye Köyü Semt Sahası - saat: 10.30 – 12.30 - 12 Ağustos 2021

Hamidiye Köyü Semt Sahası - saat: 10.30 – 12.30 - 16 Ağustos 2021

Yeni Ferhadiye Köyü Semt Sahası - saat: 10.30 – 12.30 - 17 Ağustos 2021

17 Ağustos Kapalı Spor Salonu – FİNAL - 18 Ağustos 2021




















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