GÖLCÜKLÜ HAYIRSEVERLERİN ELİ DE YÜREĞİ DE DEPREM BÖLGESİNDE

Gölcüklü hayırseverler, deprem bölgesi için başlattığı yardım seferberliğini sürdürüyor. Depremin ilk gününden itibaren depremzedelerin ihtiyaçlarına yönelik tırlar dolusu yardımı bölgeye gönderen yardımseverler, imkanlar ölçüsünde bölgenin eksiklerini gidermeye devam ediyor. Bu kapsamda Gölcük Belediyesi tarafından temin edilen; erzak kolileri, battaniye, su ve çadır kentlerin çevrelerinde kullanılmak üzere 4 ton kükürt taşıyan 2 tır, Gölcük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Müdürlüğü personelleri ile hayırsever Gölcüklülerin el birliği ile satın alınan 6 adet portatif tuvalet ve duş kabini Hatay’ın Defne ilçesine gönderdi.

GÖLCÜK BELEDİYESİ DEPREM BÖLGESİNDE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Gölcük’teki çalışmalarını tamamlayarak Defne’ye yeniden ulaşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ekip arkadaşları ile bir araya gelerek sahadaki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Sezer’in Hatay’ın tüm ilçelerinde koordine ettiği ekipler; depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılama, 3 öğün sıcak yemek ikramı, enkaz alanlarında, çadır kentlerde ilaçlama, kireçleme, dezenfeksiyon, kemirgen, larva mücadelesi, tuvalet ve saha temizliği çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin enkaz kaldırma çalışmalarına destek oluyor. Başkan Sezer, sahada çalışmalarını sürdüren çalışma arkadaşlarına ve bölgeye yardımlarını esirgemeyen Gölcüklülere teşekkür etti.

















