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Gölcük’te Geleneksel Ramazan Akşamları Yaşatılacak

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde “Ramazan Ayı Çocuk Şenliği” etkinlikleri düzenlenerek geleneksel Ramazan akşamları yaşatılacak.

Gölcük'te Geleneksel Ramazan Akşamları Yaşatılacak

23 Mart 2023 Perşembe 13:28

 
 
 
  Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, ilçede yaşayan çocuklara Ramazan ayı boyunca eğlenceli anlar yaşatılacak. Gölcük Belediyesi’nin düzenlediği “Ramazan Ayı Çocuk Şenliği” etkinlikleri ile ilçede yaşayan çocukların doyasıya eğlenmeleri amaçlanacak. Etkinliklerde eğlenceli çocuk oyunları, illüzyon gösterileri, Hacivat ve Karagöz, Nasrettin Hoca ile İbiş, Kavuklu ile Pişekar karakterleri sahnelenerek çocuklara eğlenceli anlar yaşatılacak. Etkinliklerde çocuklara, pamuk şeker ve Osmanlı macunu ikram edilecek. 
  İlçenin 10 ayrı noktasında düzenlenecek Gölcük Belediyesi Ramazan Ayı Çocuk Şenliği, 26 Mart Pazar günü saat 21.00’da Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda başlayacak. Tarihi yapıda ağırlanacak Gölcüklü çocuklar, eğlence ve kahkaha dolu bir akşam yaşayacak. Ramazan ayı boyunca ilçeyi gezerek çocuklarla buluşacak olan etkinlikler 19 Nisan Çarşamba günü yine Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda sona erecek. 
 



                                      


İHA
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