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GÖLCÜK'TE KADINLAR GÜNÜ TÖRENLE KUTLANDI

Gölcük’te 8 Mart Kadınlar Günü, Gölcük Belediyesi ve Gölcük Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen törenle kutlandı.

GÖLCÜK'TE KADINLAR GÜNÜ TÖRENLE KUTLANDI

08 Mart 2023 Çarşamba 13:31

Gölcük Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle; Gölcük Kent Konseyi iş birliğinde çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkinliler; 12.00’da Gölcük Anıtpark’ta çelenk sunma töreninde başladı. Törene; Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Tektaş, siyasi parti ve STK temsilcileri ile Gölcüklü kadınlar katıldı.

 

DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLER UNUTULMADI

Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrasında törende söz alan Başkan Yardımcısı Tektaş; Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in selamını ileterek, tören alanındaki kadınlar başta olmak üzere ilçede yaşayanlar tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Törenin sonunda deprem felaketinde hayatını kaybedenler için lokma ikramı yapıldı.

 

KADIN PERSONELLERE ÇİÇEK TAKDİM EDİLDİ

Etkinlikler kapsamında Gölcük Belediyesi Başkan Vekili Fikret Ormancıoğlu, Başkan Yardımcıları Şevket Kaba, Mehmet Uzun, Ahmet Karadağ, İbrahim Tektaş ve Kemal Kahraman ile birlikte belediye bünyesinde göre yapan kadın personeli görev yerlerinde tek tek ziyaret ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günlerini kutladılar.










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