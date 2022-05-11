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Gölcük'te kayboldular Gebze'de bulundular

Gölcük'te ikamet eden 10 ve 13 yaşındaki iki çocuk sabah saatlerinde kayıplara karıştı, saatler sonra Gebze Otogarda bulundu

Gölcük'te kayboldular Gebze'de bulundular

11 Mayıs 2022 Çarşamba 11:15

 Gölcük'te oturan iki çocuk saatler sonra Gebze Otogarda bulundu. Edinilen bilgi ve iddialara göre Gölcük'te oturan 13 yaşındaki Ali D. ile 10 yaşındaki Yasin Y. bugün sabah saat 10 sıralarında bir anda ortadan kayboldu. Saatler geçmesine rağmen iki çocuktan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Çocuklarının hayatlarından endişe eden aileler sosyal medyadan da destek istedi. Saatler sonra ise ailelere sevindirici haber geldi. 22.30 sıralarında iki çocuğu Gebze Otogarda gezerken gelen polis ekipleri buldu. Çocuklarının bulunduğunu öğrenen aileler hemen Gebze'de hareket etti. Çocukların oraya nasıl gittikleri ise bilinmiyor.
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