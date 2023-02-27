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Gölcük’te Kentsel Dönüşüm Yıkımları Tamamlanmak Üzere

Hatay’da salgın hastalık önleme konusundaki görevini sürdüren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük’e dönerek kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi.

Gölcük'te Kentsel Dönüşüm Yıkımları Tamamlanmak Üzere

27 Şubat 2023 Pazartesi 12:40

 KOCAELİ (İHA) - Hatay’da salgın hastalık önleme konusundaki görevini sürdüren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük’e dönerek kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Sezer, alandaki yıkımların büyük oranda tamamlandığını ve mart ayında ihaleye hazır hale geleceğini söyledi.
Depremin ilk gününden itibaren ekipleri ile birlikte gittiği Hatay’da salgın hastalık önleme konusunda görevini sürdüren Başkan Sezer, Gölcük’e döndü. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ilçede devam eden kentsel dönüşüm alanındaki çalışmaları inceledi. Hatay’daki görevini tamamlayana kadar bölgeye gidip gelmeye devam edecek olan Başkan Sezer, kentsel dönüşüm alanındaki yıkımların büyük oranda tamamlandığını söyledi. Yıkım çalışmaları hakkında bilgi veren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Hatay İli genelindeki salgın hastalık önleme konusundaki koordinasyon görevim ve Defne deprem bölgesinde Gölcük Belediyesi’nin yardım çalışmaları sürüyor. Hatay’daki görevimiz tamamlana kadar Hatay’a gidip gelmeye devam edeceğim. Gölcük’te kentsel dönüşüm yıkım çalışmaları devam ediyor. Alandaki binaların büyük çoğunluğunun yıkımı tamamlandı” dedi.
Mart ayında ihale hazırlığı olduğunu ve bugüne kadar 175 binanın yıkımını tamamladıklarını ifade eden Başkan Sezer, “Kentsel dönüşüm alanı mart ayında, yapım ihalesine çıkılmasına hazır hale gelecek Allah’ın izniyle. Ayrıca göreve geldiğimizden bugüne kadar orta hasarlı olup onarım ve güçlendirilmesi yapılmayan ya da metruk haldeki 115 binayı, Denizevler’deki 50 ve eski sanayi alanındaki 10 binayı yıkıp enkazını kaldırdık” diye konuştu.

İHA
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