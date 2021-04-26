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Gölcük'te Öğrenciler Hijyen Ürünleri Üretecek

- Gölcük 15 Temmuz Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler, dezenfektan, yüzey temizleyici ve kolonya gibi ürünler üretecek.

Gölcük'te Öğrenciler Hijyen Ürünleri Üretecek

26 Nisan 2021 Pazartesi 16:09

Okul Müdürü Zeki Kılıç, gazetecilere, kimya teknolojisi alanının okullarında açılmasıyla ilgili gerekli onayın alındığını belirterek, bunun yapacakları projelerin önemli bir adımı olduğunu söyledi.

Bu alanda yetişmiş personel ihtiyacının dünyada yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla arttığına dikkati çeken Kılıç, "Bu dönemde ihtiyaç duyulan dezenfektan, yüzey temizleyici ve kolonya gibi ürünlerin üretimi sebebiyle yetişmiş personelin değeri daha iyi anlaşıldı. Yapılacak çalışmalarda kimyayı öğrenen öğrenciler, hayatı öğrenecek. Sonuç olarak bölgenin ve Gölcük'ün bu alanda ihtiyacını karşılama düşüncesiyle yola çıktık." diye konuştu.





AA
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