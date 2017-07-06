banner212
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gölcük'te Yeni Poliklinikler

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde yeni poliklinikler açılacak.

Gölcük'te Yeni Poliklinikler

06 Temmuz 2017 Perşembe 13:46


(AA)-Hastane Yöneticisi Yüksel Pehlevan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanede yeni polikliniklerin açılması için çalışmalara başlandığını belirtti. 

Hastanede tadilat çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Pehleven, şunları kaydetti:

"Halkımıza hizmet için biz hastane yönetimi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugünkü tadilatımız da ilk olarak hastanemizin koridorlarındaki tadilatımızı yaptık. Tuvaletlerimizi yeniledik. Bunun yanı sıra hastanemizde bulunan MR binasını bir değişiklik yapmak için tadilata başladık. Hastalarımızın ultrasona girmesi için verilen günleri en asgariye çekmek için eski MR binasını ultrason odasına çevirmek için tadilata başladık. Şu anda çalışmalarımız süratle devam ediyor. En kısa sürede hizmete girmesi için çalışmalarımız sürüyor. Eski MR binamızda 3 ultrason, 2 normal poliklinik ve bir toplantı salonu oluşturuyoruz. Yine hastalarımız için en önemli olan bir randevu sistemi ise hastanemizde kios cihazını kurduk. Hastalarımız hastanede bu cihazda istediği doktorlarımızdan Randevu alabilirler. Bir de hastanemizde günü birlik tedavi bölümünü hizmete koyduk. Burada hastanelerimiz rahatsızlığına göre gün içerisinde tedavi edilerek taburcu ediliyor. Biz hastane yönetimi olarak halkımıza en iyi hizmeti vermek için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz."

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çayırova’da Coşkulu Sünnet Şöleni Çayırova’da Coşkulu Sünnet Şöleni
Atletlerden Madalya Yağmuru Atletlerden Madalya Yağmuru
DARICA’DA SİNOP RÜZGARI DARICA’DA SİNOP RÜZGARI
Büyükşehir ile Temiz ve Hijyenik Büyükşehir ile Temiz ve Hijyenik
Harika Kanatlar Kocaeli Fuarı’nda Uçacak Harika Kanatlar Kocaeli Fuarı’nda Uçacak
Fuar’da İrem Derici Rüzgârı Fuar’da İrem Derici Rüzgârı
Yukarı Çık

banner149

Çayırova’da Coşkulu Sünnet Şöleni
Çayırova Belediyesi, sünnet ettirdiği 258 çocuk için belediye hizmet binası önünde ‘Sünnet Şöleni’...

Haberi Oku