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Gölcük'te Yeni Yatırımlar Hayata Geçiyor

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Gölcük Hükümet Konağı ve Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi’nin yapımlarına başlandığını duyurdu.

Gölcük'te Yeni Yatırımlar Hayata Geçiyor

09 Mart 2023 Perşembe 14:49

                                   
 
 Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Gölcük Hükümet Konağı ve Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi’nin yapımlarına başlandığını duyurdu.   
  Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, depreme dayanıksız olduğu tespit edilerek yıkılan Gölcük Hükümet Konağı ve Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi okul binasının yapım çalışmalarına başlandığını duyurdu. 
 Başkan Sezer, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Depreme dayanıksız olduğu tespit edilerek geçtiğimiz şubat ayında yıkılan Gölcük Hükümet Konağı'nın yeniden yapımı için Kocaeli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nca çıkılan ihaleyi kazanan Yavuz İnşaat firmasına yer tesliminin yapılması sonrasında hafriyat çalışması başladı. Gölcük Yeni Hükümet Konağı'nın 650 gün içinde tamamlanması planlanıyor. Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi okul binasının yapımına da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ihaleyi kazanan Üst Grup firmasına yer tesliminin yapılması sonrasında hafriyat çalışmasıyla başlandı. 36 derslikli olacak yeni okul binası ile spor salonunun 550 günde tamamlanması planlanıyor. İki proje de ilçemize hayırlı, uğurlu olsun" dedi. 





                                   


İHA
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