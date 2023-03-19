banner893
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gölcük'ten Depremzedelere Yardımlar Sürüyor

Deprem felaketinin ardından bölgeye yardım ulaştırmak için tüm imkanlarını seferber eden Gölcük halkı, Gölcük Belediyesi aracılığıyla afetzedelerin yaralarına merhem olmaya çalışıyor.

Gölcük'ten Depremzedelere Yardımlar Sürüyor

19 Mart 2023 Pazar 12:25

                                         
 
 Gölcüklü yardımseverler, Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından başlattığı yardım seferberliğini sürdürüyor. Son olarak Gölcük Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi ile Engellilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde toplanan su ve erzaktan oluşan yardım malzemelerini taşıyan tır, Gölcük Belediyesi'nin Hatay Defne’deki Koordinasyon Merkezi’ne ulaştı. 
 Hatay'da bulunan Gölcük Belediyesi ekipleri de Gölcük Ana Kucağı Gündüz Bakımevi Çocuk Kulübü tarafından temin edilen, 60 LGS, 30 adet de üniversite sınavına hazırlık kitabını, Samandağ Tekebaşı Ortaokulu'na teslim etti. Vatandaşların yardım seferberliğine devam ettiğini söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Engellilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Bat kardeşime, hayırsever hemşehrilerime, öğrencilerimizin eğitime katkı sunan Ana Kucağı Gündüz Bakımevi yetkililerine ve destek olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. 
                                







İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
7 Köyde de 310 Kalıcı Konut İnşa Çalışmasına Başlandı (VİDEOLU HABER) 7 Köyde de 310 Kalıcı Konut İnşa Çalışmasına...
Binlerce Yaban Hayvanı Hayata Döndürüldü Binlerce Yaban Hayvanı Hayata Döndürüldü
Kartepeli Çocuklar İşaret Diliyle Tanıştı Kartepeli Çocuklar İşaret Diliyle Tanıştı
GTÜ'lü Akademisyenlerin Deprem Raporu Kamuoyuna Sunuldu GTÜ'lü Akademisyenlerin Deprem Raporu Kamuoyuna...
GÖLCÜK BELEDİYESİ DEPREMZEDELERE DESTEK OLMAYA DEVAM EDİYOR GÖLCÜK BELEDİYESİ DEPREMZEDELERE DESTEK OLMAYA...
Gaziantep'te Şiddetli Dolu Yağışı Kenti Beyaza Bürüdü (VİDEOLU HABER) Gaziantep'te Şiddetli Dolu Yağışı Kenti Beyaza...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner883

banner377

7 Köyde de 310 Kalıcı Konut İnşa Çalışmasına...
- “Diğer illerimizde de önümüzdeki günlerde tüm ihalelerimiz tamamlanarak kalıcı köy evi inşaatlarına...

Haberi Oku