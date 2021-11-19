GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gölete Giren Ayıların Çitlere Verdiği Zarar Büyükşehir Ekiplerince Tamir Edildi

Kocaeli Büyükşehir A Takımı ekipleri, Kartepe’de ayıların zarar verdiği göleti çevreleyen tel çitleri yeniledi, su tutma havzasındaki membranın tadilatını yaptı

Gölete Giren Ayıların Çitlere Verdiği Zarar Büyükşehir Ekiplerince Tamir Edildi

19 Kasım 2021 Cuma 12:19


 

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde tarımsal sulama göletine giren ayılar, tel çitlere ve su tutma havzasındaki membrana zarar vererek, kullanılmaz hale getirdi. Kocaeli Büyükşehir’e bağlı A Takımı ekipleri zarar gören membranın tadilatını yaptı, çitleri yeniledi.

 

AYILAR ÇİTLERE ZARAR VERDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine gelen Kartepe ilçesi Pazarçayırı Mahallesi’nde dağın eteğinde yapılan tarımsal sulama göletini çevreleyen tel çitlerin ve su tutma havzasındaki membranın hasar gördüğü yönündeki ihbar üzerine, A Takımı ekipleri olay yerine gitti. Yapılan inceleme sonucunda, yerde ayıların ayak izlerine rastlandı. Göleti çevreleyen tel örgülerin ayıların pençe darbeleriyle zarar gördüğü, su tutma havzasındaki membranın da yırtıldığı tespit edildi.

 

A TAKIMI ÇİTLERİ YENİLEDİ

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesindeki “A Takımı” ekipleri, zarar tespitinin ardından, göletin etrafındaki tel çitleri yeniledi, membranda oluşan hasarları onardı. Havaların soğumasıyla birlikte ayıların yiyecek bulmak için gölete girmeye çalıştığı sırada tel çitlere ve membrana zarar verdiği tahmin ediliyor











Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çayırova’da Hafta Sonu Vezneler Açık Olacak Çayırova’da Hafta Sonu Vezneler Açık Olacak
Pikapla Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı Pikapla Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Evde Çıkan Yangında 74 Yaşındaki Kişi Hayatını Kaybetti Evde Çıkan Yangında 74 Yaşındaki Kişi Hayatını...
Geri Dönüşüm Fabrikasında Çıkan Yangın Söndürüldü Geri Dönüşüm Fabrikasında Çıkan Yangın Söndürüldü
Başkan Şayir, Sivas Zara Belediye Başkanı Çelik’i Ağırladı Başkan Şayir, Sivas Zara Belediye Başkanı Çelik’i...
İtfaiye’nin Yeni Binasında Yoğun Çalışma İtfaiye’nin Yeni Binasında Yoğun Çalışma
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Çayırova’da Hafta Sonu Vezneler Açık Olacak
Çayırova Belediyesi vezneleri emlak, çevre ve temizlik ile ilan reklam vergisinin ikinci taksit ödemeleri...

Haberi Oku