Gönül Köprüsü KO-MEK ile kurulacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, Pandemi öncesinde, Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Kurumu’nda eğitim alan yabancı öğrencilere Türkçe dersleri verdi. Eğitimlerini başarı ile tamamlayan geleceğin yabancı uyruklu akademisyenlerine düzenlenen törenle sertifikaları verildi. Türkçe’yi KO-MEK ile öğrenen yabancı öğrenciler, ülkeleri ile Türkiye arasında gönül köprüsü kuracak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, kentte yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlara verdiği Türkçe eğitim ile hem ana dile hem de ülke tanıtımına önemli katkı sunuyor. KO-MEK’te bugüne kadar çok sayıda yabancı uyruklu vatandaş Türkçe dersleri alarak dilimizi öğrenme şansı yakaladı.

PRATİK VE TEORİK

Türkçe’yi KO-MEK’te öğrenen yabancı uyruklu vatandaşlara son olarak Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Kurumu bünyesinde eğitim alan 13 öğrenci katıldı. Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe öğrenmesi için geçtiğimiz yılın Kasım ayında KO-MEK’e başvuru yapıldı. Dini Yüksek İhtisas Kurumu’nda yüksek öğrenimlerini gerçekleştiren 13 öğrenci için KO-MEK tarafından Türkçe dersleri başlatıldı. A 1 Türkçe dersleri kapsamında öğrencilere pratik ve teorik etaptan oluşan Türkçe dersleri verildi.

LİSANS MEZUNU YABANCI ÖĞRENCİLER

Dersler, pandemi öncesi dönemde, Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Kurumu’nda ve haftanın iki günü gerçekleştirildi. Derslere, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Afganistan’dan gelen lisans mezunu öğrenciler katıldı.

İLK İŞ ALFABEYİ ÖĞRENDİLER

Derslerde ilk olarak, Alfabe öğretilerek, hece çalışması yaptırıldı. Bu etabın ardından hece birleştirmesine geçildi ve yabancı öğrencilerin bu sayede kelimeleri ortaya çıkarmaları sağlandı. Dil bilgisi eğitimi günlük konuşma, tanışma, hitabet ve selamlaşma diyaloglarının öğretilmesi ile pratik anlamda takviye edildi. Ayrıca Türkçe kelimelerin doğru telaffuzu da yine eğitim kapsamında yabancı öğrencilere öğretildi.

GÜNLÜK HAYAT KOLAYLAŞACAK

Verilen KO-MEK eğitimi öncelikli olarak Kocaeli’de eğitim gören yabancı öğrencilerin kentle bütünleşmesini ve günlük yaşantılarını daha da kolaylaştırmasına yardımcı olacak.

SERTİFİKALARINI ALDILAR

Öte yandan, KO-MEK’in verdiği A 1 Türkçe eğitimini başarılı ile tamamlayan 13 yabancı uyruklu öğrenci düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. İhtisas Merkezinde yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe dersleri verdiği için teşekkür eden Mehmet Musa Şirin, “Yabancı uyruklu öğrencilerimizin birçoğu buraya geldiğinde Türkçe bilmiyorlardı. Büyükşehir Belediyemiz KO-MEK ile her türlü imkânını seferber ederek öğrencilerimize Türkçe dersleri verdi. Öğrencilerimiz son derece iyi bir şekilde dilimizi öğrendiler, hatta yazılı imtihanlarda Türkçe ifade etme becerisini kazandılar.” dedi.

GÖNÜL KÖPRÜSÜ KURACAKLAR

Mehmet Musa Şirin, ayrıca verilen Türkçe eğitimin yabancı uyruklu öğrenciler ve Türkiye arasında önemli bir rol oynayacağına dikkat çekerek, “Yabancı öğrencilerimiz Türkçe öğrenmek suretiyle kendi ülkelerine döndüklerinde, ülkemizle bir gönül köprüsü görevi yapacaklar. Eğitim bu nedenle de çok kıymetli. Bu önemli imkân için Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerimi arz ediyorum” dedi.





