Gönül KOTO'da İş Dünyasıyla Buluştu

AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Azize Sibel Gönül, Kocaeli Ticaret Odası’nda, Kocaelili iş insanlarıyla bir araya geldi. Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut’un, Meclis Başkanı Akın Doğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hüseyin Gezer, Volkan Yılmaz, Meclis Başkan Yardımcıları Hüseyin Avni Aslan, Alp Kayalar, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri; Murat Barış, İbrahim Atalay, Abdurrahman Çuhadar, Ömer Efe, Yusuf Erenkaya, meclis üyeleri ve iş insanlarıyla birlikte ev sahipliği yaptığı görüşme, KOTO 2 No’lu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

TİCARETE İVME KAZANDIRACAK ÖNERİLER

Toplantı öncesi konuklarına hitap eden KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Yerel seçimlerin ilimiz ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İlimizin en önemli kurumu olan Odamıza üye olan 16 bin işletmemizi, 22 Meslek Komitesi, 154 Komitesi Üyesi, 66 Meclis Üyesi ve 11 Yönetim Kurulu Üyesi ile güçlü bir şekilde temsil etmekteyiz. Gerek ulusal gerekse de yerel siyasi aktörlerimizle işbirliği içerisinde geçmişte başarılı çalışmalar gerçekleştirdik. Umuyoruz ki bu uyum seçim sonrasında da devam edecektir. İzmit’imizin ticaret hacminin daha da gelişmesinin önünde engel teşkil eden sorunları tespit ettik. Yerel esnaf ve tüccarın korunması odak noktaya alınarak; otopark, sosyal donatı alanları, kentsel dönüşüm sorunlarına çözümler üretilebilir, festivaller ve turizmi canlandırmaya yönelik faaliyetler de ticaretimize ivme kazandırır. Görüşlerimize verdiğiniz kıymet dolayısıyla teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

GÖNÜL: HİZMET ÜRETİRKEN KOTO İLE BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ

Başkan Bulut’a kapsamlı bilgilendirme dolayısıyla teşekkür eden AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, iş dünyasının kentlerin gelişimi için çok önemli olduğunu, Kocaeli’nde de KOTO’nun vizyoner projeler üreterek kentimiz iş dünyasına liderlik ettiğini ifade ederek, “Mimarlık mesleğim ve üyeniz olmam hasebiyle başarılı çalışmalarınızı yakından takip ediyorum. Kocaeli Ticaret Odası, bu kentin en vizyoner kuruluşlarının başında geliyor. Seçilmem halinde çalışmalarımızı birlikte üretecek, birlikte yürüyeceğiz” dedi. Konuşmaların akabinde Kocaeli iş dünyası temsilcileri sorun ve görüşlerini iletti.