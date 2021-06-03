banner621
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

‘’Gönülden Nağmeler’’ Bu Konserde

Türk Sanat Müziğinin sevilen şarkılarının seslendirileceği konser, 4 Haziran Cuma akşamı youtube üzerinden yayınlanacak

‘'Gönülden Nağmeler'' Bu Konserde

03 Haziran 2021 Perşembe 11:40


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü, pandemi döneminde gerçekleştirdiği ve büyük beğeni gören konserlerine devam ediyor. Konservatuvar Şube Müdürlüğü eğitmenleri şimdi de Türk Sanat Müziğinin en sevilen şarkılarını seslendirecek. “Gönülden Nağmeler” konseri 4 Haziran Cuma akşamı youtube üzerinden yayınlanacak.

 

KONSERVATUVAR EĞİTMENLERİ VE ÖĞRENCİLERİ

Konserde, Konservatuvar Şube Müdürlüğü eğitmenleri ve öğrencilerinden oluşan solist ve saz ekibi görev alacak. En güzel sanat müziği eserlerini konservatuvar eğitmen ve öğrencilerinden, Neşe Sarısözen Adalı, Tuğçe Erenci, Engin Şen, Hikmet Berkant Acaroğlu ve Oktay Bulut seslendirecek. Ses eğitmenlerine udda Mesut Cengiz, neyde Cengiz Atlan klasik kemençede İrfan Yakar, kanunda Tuncay Kardaş, bas gitarda Sencer Özbay, klavyede Harun Uygur, ritimde Erkan Kanat, kemanlarda ise Fatih Adalı ve Mustafa Kınay eşlik edecek.

 

GÖNÜLDEN NAĞMELER BU KONSERDE

Konserde, “Dönülmez Akşamın Ufkundayız, Mümkün mü Unutmak Güzelim, Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun, Ömrümüzün Baharı Birlikte Geçsin, Sizden Biri, Sevmekten Kim Usanır, Aşkım Cananım Sevgili Sultanım, Tekirdağın Üzümü” eserleri seslendirilecek.

 

YOUTUBE ÜZERİNDEN YAYINLANACAK

Yaklaşık bir saat sürecek ve 20.30’da başlayacak olan konser, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi youtube kanalı üzerinden yayınlanacak.

 


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Özel Halk Otobüsünün Çarptığı Otomobildeki Hamile Kadın Yaralandı Özel Halk Otobüsünün Çarptığı Otomobildeki...
Skor Tabelaları Bakımdan Geçti Skor Tabelaları Bakımdan Geçti
Gebze Teknik Üniversitesi, Müsilaj Oluşumunun Etkilerini Ve Çözüm Önerilerini Araştırıyor Gebze Teknik Üniversitesi, Müsilaj Oluşumunun Etkilerini...
Deva'dan pandemiden etkilenenlere destek çağrısı Deva'dan pandemiden etkilenenlere destek çağrısı
Düzensiz Göçmenin Ölümüne İlişkin Yargılanan Sanıklara Hapis Cezası Düzensiz Göçmenin Ölümüne İlişkin Yargılanan...
3 İlde Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 22 Gözaltı 3 İlde Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 22 Gözaltı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Özel Halk Otobüsünün Çarptığı Otomobildeki...
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde özel halk otobüsünün çarptığı otomobildeki hamile kadın hastaneye kaldırıldı.

Haberi Oku