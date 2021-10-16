Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) doğum günü olan Mevlid Kandili münasebetiyle manevi atmosferi yüksek bir program düzenledi. Türkiye’nin birbirinden değerli ezgi ve naat sanatçılarının katıldığı programda, gönüller Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa (S.A.V)’nın sevgisiyle dolup taştı. Okunan Kur’an-ı Kerimlerin yanı sıra vatandaşlar da hep birlikte Peygamberimiz için salavat getirdi.

ANLAMLI GECEYE VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

“En Sevgiliye İthafen En Güzel Eserler” adı altında düzenlenen Mevlid Kandili Özel Programı, Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Genel Sekreter Yardımcıları Dr. Hasan Aydınlık ve Sadık Uysal, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Raşit Fidan, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Feyzi Utaş, İzmit İlçe Müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı ve Kocaelili vatandaşlar katıldı.

PEYGAMBERİMİZİ ÖRNEK ALMALIYIZ

Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Mevlid Kandili münasebetiyle düzenlenen gecede bir konuşma yaptı. Mevlid Kandili’nin, Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)’in insanlığın yaşadığı en karanlık dönemde dünyayı şereflendirerek, yeni ve mutlu bir çağın doğmasına vesile olduğu gün olduğunu söyleyen Başkan Vekili Çakmak, “Peygamberimizin dünyaya gelişiyle birlikte, insanlık üzerine çöken kara bulutlar dağılmış, cehalet, haksızlık ve zulüm sona ermiştir. O’nun örnek hayatı, her Müslüman için alınması gereken derslerle doludur. Bir Müslüman olarak Peygamberimizi örnek alarak kendimizi O’nun güzel ahlâkıyla donatmalıyız. İşte kandiller bu anlamda bir fırsat ve hatırlama vesilesidir” dedi.

KARDEŞLİĞİ, BİRLEŞTİRİCİLİĞİ ÖN PLANDA TUTUYORUZ

Konuşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği her hizmette insan odaklı düşündüğüne dikkat çeken Başkan Vekili Çakmak, “Bu anlayışla kardeşliği, yardımlaşmayı, birleştiriciliği ve hoşgörüyü ön planda tutuyoruz” dedi. Manevi değeri yüksek Mevlid Kandili Özel Programına katılan ezgi ve naat üstatlarını selamlayan Başkan Vekili Çakmak, “İnşallah bu güzel geceyi vesile kılarak hayata geçirdiğimiz bu özel programın, bu güzel atmosferin Mevlid-i Nebiyi idrak etmemizi, gönüllerimizi yumuşatmasını, insanlık için öğretici bir fırsata vesile olmasını temenni ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

HAFIZ ALİ TEL KUR’AN-I KERİM OKUDU

Başkan Vekili Çakmak’ın konuşmasının ardından, Hafız Ali Tel Kur’an-ı Kerim okudu.

EZGİ VE NAAT SANATÇILARI KATILDI

Anlamlı programda; Türkiye’nin birbirinden değerli ezgi ve naat sanatçılarından

Dursun Ali Erzincanlı, Eşref Ziya Terzi, Ömer Karaoğlu, Aykut Kuşkaya ve Harun Beyaz yer aldı.

NAAT VE EZGİLER OKUNDU

Dursun Ali Erzincanlı’nın okuduğu “Adın Geçer” adlı şiir ise manevi değeri yüksek geceyi daha da anlamlı hale getirdi. Mevlid Kandili Özel Programında Harun Beyaz, “Gül Sultan” adlı eseri seslendirdi. Harun Beyaz şarkının ardından kendilerini bu özel gecede vatandaşlarla buluşturan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a teşekkür etti. Ömer Karaoğlu ise “Arzuhal” adlı eserle peygamberimize olan sevgiyi seslendirdi. Yüreklerin peygamber sevgisi ile dolduğu manevi gecede Eşref Ziya Terzi “Ağlama Karanfil”, Aykut Kuşkaya ise “Gönüller Yapmaya Geldim” eserlerini seslendirdi.

HAYATI BİZLERE ÖRNEK OLMALI

Program naat ve ezgi üstatlarının katıldığı gece, Aykut Kuşkaya moderatörlüğündeki panel ile devam etti. Aykut Kuşkaya, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) doğum yıldönümü münasebetiyle düzenlenen gece için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a teşekkür etti. Dursun Ali Erzincanlı, Eşref Ziya Terzi, Ömer Karaoğlu, Aykut Kuşkaya ve Harun Beyaz, Peygamberimizin hayatının tüm Müslümanlara örnek olması gerektiği üzerinde durdu. Panelde Hafız Ali Tel, Şahidim Arz-ü Semadır Kasidesini okudu.

EN KUTLU SÖZDÜR BU LA İLAHE İLLALAH

Geceye katılan vatandaşlar da hep birlikte Peygamberimiz için salavat getirdi. Alemlere rahmet Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V )doğum günü vesilesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mevlit Kandili Özel Programı, Ömer Karaoğlu’nun eseri olan “En Kutlu Sözdür Bu La İlahe İllallah” eserini, Dursun Ali Erzincanlı, Eşref Ziya Terzi, Ömer Karaoğlu, Aykut Kuşkaya ve Harun Beyaz’ın birlikte seslendirmesiyle sona erdi. Esere tüm coşkularıyla vatandaşlar da eşlik etti.

ÇİÇEK VEREREK, TEŞEKKÜR ETTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mevlid Kandili Özel Programının sonunda Başkan Vekili Yaşar Çakmak, geceye naat ve ezgileriyle katılan üstatlar ile Hafız Ali Tel’e çiçek vererek teşekkür etti. Naat ve ezgi üstatlarını hep beraber aynı sahnede görmekten büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Çakmak, “Bizi eser ve naatlarıyla çok mutlu ettiler. Manevi değeri yüksek bu geceye katıldıkları için her birine teşekkür ederim” dedi. Vatandaşlara program çıkışında Büyükşehir Belediyesi tarafından kandili simidi ikram edildi.

BÜYÜKŞEHİR YOUTUBE KANALINDAN YAYINLANACAK

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Mevlid Kandili Özel Programı, Kandil Gecesi olan 17 Ekim Pazar akşamı saat 19.00’da Büyükşehir Belediyesi youtube kanalı üzerinden yayınlanacak.























