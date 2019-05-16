GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner424

Gönüllü İtfaiyecilere Kimyasal Eğitimi

Kocaeli İtfaiyesi, Gönüllü İtfaiyecilere olası yangın ve kimyasal durumlarına karşı eğitim verdi.

Gönüllü İtfaiyecilere Kimyasal Eğitimi

16 Mayıs 2019 Perşembe 11:20

banner419

Yangın ve kimyasal etkiye karşı eğitimli olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, gönüllü itfaiyecilere Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer (KBRN) tehlikeli maddeler üzerine eğitim düzenledi. 6 saat süren eğitimde, kimyasal tehlikeli maddeler hakkında bilgiler verilerek tehlikeli kimyasal madde olaylarında organizasyon ve müdahale teknikleri hakkında uygulamalar yapıldı.

MÜDAHALE VE ARINDIRMA YÖNTEMLERİ

Yangın, trafik kazaları, doğal afetler, gibi olaylarda Kocaeli İtfaiyesi’nin her zaman yanında olan, yardım ve destek veren Gönüllü İtfaiyecilere yangın ve kimyasal eğitimi verildi. Eğitim programı kapsamında yanma ve yangın bilgisi, yangın yerindeki tehlikeler, yangın organizasyonu, kapalı ve dumanlı ortamlarda ilerleme, tehlikeli maddelerin taşınması ve kodlanması, tehlikeli madde sızıntı ve dökülmesi halinde, müdahale ve arındırma yöntemleri konularında bilgiler sunuldu.



KİMYASALLARA MÜDAHALE

Eğitimlerin ardından Kimyasal Sızıntılara Müdahale ve Arındırma Tatbikatı yapıldı. Tatbikatta ağır kimyasal ve sıvı kimyasal kurtarma elbiseli personel, kimyasal sızıntıyı önlerken olay mahallinde bulunan yaralıya da gerekli müdahaleyi yaparak dezenfekte etti.

GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLER

Büyükşehir Belediyesi, kentin her köşesinde birimler kurarak olaylara müdahalenin daha etkin olmasını sağlıyor. Büyükşehir İtfaiye Birimi ayrıca sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak çalışmalarının geniş kitlelere yayılmasını sağlıyor. AKUT, GESOTİM, Gebze Akademi, Mahalle Afet Gönüllüleri ve Gönüllü İtfaiyecilerden oluşan gönüllü sayısı on binlere ulaştı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
SEDAŞ Çalışmalarını Cepten Bildiriyor SEDAŞ Çalışmalarını Cepten Bildiriyor
Ferrero Fındıkta Farklılık Yaratmaya Çalışıyor Ferrero Fındıkta Farklılık Yaratmaya Çalışıyor
Büyükgöz Cumhuriyet'te Büyükgöz Cumhuriyet'te
"Türkiye gençlerin elinde yükselecek"
Bıyık'a Ziyaretler Devam Ediyor Bıyık'a Ziyaretler Devam Ediyor
Aksoy Kocaelispor'u Canlı İzledi Aksoy Kocaelispor'u Canlı İzledi
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

SEDAŞ Çalışmalarını Cepten Bildiriyor
SEDAŞ’ın (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş’nin) planlı bakım, yatırım ve iyileştirme kapsamındaki...

Haberi Oku