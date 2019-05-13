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Gönüllü İtfaiyecilerin Sayısı Artıyor

Gönüllü İtfaiyecilik uygulamasını yaygınlaştıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi bünyesinde 1750 gönüllü itfaiyeci bulunuyor.

Gönüllü İtfaiyecilerin Sayısı Artıyor

13 Mayıs 2019 Pazartesi 11:32

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Gönüllü İtfaiyecilik uygulaması ile kentin her bölgesinde olaylara müdahale edebilecek kişiler yetiştiriyor. Uygulamayı yaygınlaştırmak için yeni gönüllülere kapı açan Kocaeli İtfaiyesi, mahalle ve üniversitelerde eğitim çalışması için hazırlık yapıyor. Gönüllü itfaiyeciler, yaşadıkları bölgenin itfaiye eri gibi hareket ediyorlar. 2019 yılında da yeni gönüllü itfaiyeci eğitimleri verilmeye devam edilirken Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi bünyesinde 1750 gönüllü itfaiyeci bulunuyor.

7 BÖLGEDE GÖNÜLLÜ İTFAİYE MÜFREZESİ KURULDU

2000 yılında Kocaeli İtfaiye Dairesi Başkanlığınca başlatılan Gönüllü İtfaiyecilik programı çalışmaları 2019 yılında 7 bölgede Gönüllü İtfaiye Müfrezesi kurularak 7 Arazöz ve Merdivenli Arazöz ile 94 gönüllü itfaiyeci ve 80 mahallede 3 tonluk su tankeri ile 255 gönüllü itfaiyeci, 7/24 hizmet veriyor. Ayrıca tüm Kocaeli itfaiye müfrezelerinde her gün ortalama 15 gönüllü itfaiyeci aktif olarak görev yapıyor.



BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ BÜNYESİNDE 1750 GÖNÜLLÜ İTFAİYECİ

2019 yılında yeni gönüllü itfaiyeci eğitimleri verilmeye devam ediliyor. Bu eğitimlere öğrenci, işçi, mühendis, gazeteci, ev hanımı, sağlık personeli gibi toplumun her kesiminden Gönüllü İtfaiyeciler katılıyor. 40 saat teorik ve uygulamalı eğitimlerin sonunda 40 saat İtfaiye müfrezelerinde staj yaptırılarak Gebze’den 36, Kartepe’den 21, İzmit’ten 30, Gölcük’ten 24, Karamürsel’den 21 olmak üzere toplam 132 yeni gönüllü itfaiyeci kazandırıldı. 2019 yılı itibari ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi bünyesinde 1750 gönüllü itfaiyeci bulunuyor.

TOPLUMUN İÇİNDEN İTFAİYECİ

Gönüllü İtfaiyeci uygulamasıyla afet anında halkı yönlendirecek, krizin atlatılmasında yetkililere yardımcı olacak ara güç de elde edilmiş olunuyor. Afet eğitimi almış bilinçli kişiler özellikle deprem olmak üzere birçok felakette önemli rol alıyor. Gönüllü İtfaiyecilik afetlere karşı kişilerin toplumun içinden yetişmesi, toplumun içinde var olması ve çoğalması bakımından da önemli bir uygulama olarak görülüyor.


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