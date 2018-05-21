Gordion Düğümü Devri Alem’de

Tarih ve kültür bilincine sahip olmak her şeye sahip olmaktır.

15 Mayıs 1919’da İngilizlerin desteği ile Anadolu'yu işgale gelen Yunanlılar, tüm batı Anadolu'yu işgal edip Ankara Polatlı ve Haymana’ya kadar olan bölgeye gelip işgal etmişlerdi.

Bu İşgali bitirmek üzere 19 Mayıs 1919’da Bandırma vapuru ile Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları Samsun'a çıkıp, Amasya tamimi, Erzurum ve Sivas kongrelerini yapıp 23. Nisa'n 1920 da Ankara'da büyük millet meclisini açarak düşman işgaline karşı Topyekün harekete geçilmişti.

Meclis tarafından Atatürk'e başkomutanlık unvanı verilmiş, çoğu gönüllü alaylardan oluşan kadınlar ve öğrencilerin de katıldığı bir ordu toplanarak, 23 Ağustos 1921’de Sakarya nehrinin geçtiği Polatlı ve Haymanada tarihin en uzun ve en geniş alanda yapılan 22 gün 22 gece süren Sakarya meydan muharebesi ile düşman bozguna uğratılmış.

Sakarya meydan muharebesi ile 1683 tarihinde Viyana'dan başlayan geri çekilme, 238 yıl sonra Sakarya meydan muharebesi ile durdurulmuş karşı taarruza geçilmişti.

GORDİON EFSANESİ

İngilizlerin desteği ile Polatlı'ya kadar olan bölgeyi işgal eden Yunanlılar Büyük Yunan imparatorluğunu kurmak için Polatlı yakınlarındaki Gordion antik kenti efsanesi. Gordion kör düğümünü çözüp tüm Asya’ya hakim olma inancını taşıyorlardı

Gençlerimiz Sakarya meydan muharebesinin yapıldığı alanları tanımları için Avrasya gazete radyo ve televizyon yayıncıları derneği www.agrt.net olarak İçişleri bakanlığı dernekler Dairesi başkanlığı desteği ile Sakarya meydan muharebesinin önemi gençlere şehitliklerin tanıtılması Adı ile sosyal sorumluluk projesi başlattık.

SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ PROJESİ

Bu proje kapsamında bir çok etkinlik yaparak www.sakaryazaferi.com

Adı ile açtığımız internet sayfasında Tüm bilgi ve belgeleri kamuoyu ile paylaşarak farkındalık ve tarih bilinci oluşturmak istiyoruz.

Proje kapsamında Gordion'un düğümü Sakarya Meydan Muharebesi Adlı Hazırladığımız belgeseli 19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor bayramı dolayısı ile tüm gençlere armağan ediyoruz. Belgeseli

https://www.youtube.com/watch?v=eh-7vhk5JVo&feature=youtu.be adresinden izleyebilirsiniz.

Sakarya meydan muharebesindeki 5713 şehidimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet minnet ve Şükran'la anıyoruz.

Tarihimizi öğrenelim Tabiatı sevelim Tüm gençlerimizi Sakarya meydan muharebesinin yapıldığı Polatlı ve haymana bölgelerini ziyaret etmeye davet ediyor Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz şehitler fidanda yaşasın kampanyamıza katılarak şehitler için bir fidanda siz dikin diyoruz.

Gençlerimizin bayramını kutluyor Tüm şehitlerimizin ruhu için Allah rızası için Fatiha okumaya davet ediyorum.