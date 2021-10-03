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Görev Yapan Komandolara Acil Müdahale Eğitimi

- Kocaeli'de görev yapan 54 rütbeli jandarma komanda personeline, olası afetlerde yapılacak acil müdahaleye ilişkin eğitim verildi.

Görev Yapan Komandolara Acil Müdahale Eğitimi

03 Ekim 2021 Pazar 16:36

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de görev yapan 54 rütbeli jandarma komanda personeline, olası afetlerde yapılacak acil müdahaleye ilişkin eğitim verildi.

Jandarma Asayiş Komando Bölüğü'nde düzenlenen eğitim programında, olası afet durumunda yapılacaklar uygulamalı olarak anlatıldı.

İl AFAD Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı koordinesinde verilen afetlere acil müdahale eğitimi iki gün sürdü.

Rütbeli 54 personel, eğitimlerde olası afetlerde arama kurtarma çalışması yapmayı, çadır kurmayı ve yangınlara müdahale etmeyi öğrendi.















AA
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