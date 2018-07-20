Görgün, GebzeT.O Meclis Toplansına Katılacak

Gebze Teknik Üniversitesi’nde Rektörlük görevinde bulunduğu sürede Üniversitenin gelişimine, ulusal ve uluslararası ölçekte bilinirliğinin artmasına büyük katkılar sunan, milli savunma sanayimizin dev kuruluşu ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Sn. Haluk GÖRGÜN, Gebze Ticaret Odası Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı’na katılacak.

25 Temmuz 2018 Çarşamba günü, saat 15:00’ de, Oda Meclis Salonu’nda gerçekleşecek olan toplantıda, ASELSAN ile bölgemizde faaliyet gösteren sanayicilerin işbirlirliği hacimlerini arttırma yolları da konuşulacak.