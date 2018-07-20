Gebze Teknik Üniversitesi’nde Rektörlük görevinde bulunduğu sürede Üniversitenin gelişimine, ulusal ve uluslararası ölçekte bilinirliğinin artmasına büyük katkılar sunan, milli savunma sanayimizin dev kuruluşu ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Sn. Haluk GÖRGÜN, Gebze Ticaret Odası Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı’na katılacak.
Görgün, GebzeT.O Meclis Toplansına Katılacak
Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Sn. Haluk GÖRGÜN, Gebze Ticaret Odası Temmuz Ayı Meclis Toplantısı’ na Katılacak.
Gebze Teknik Üniversitesi’nde Rektörlük görevinde bulunduğu sürede Üniversitenin gelişimine, ulusal ve uluslararası ölçekte bilinirliğinin artmasına büyük katkılar sunan, milli savunma sanayimizin dev kuruluşu ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Sn. Haluk GÖRGÜN, Gebze Ticaret Odası Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı’na katılacak.