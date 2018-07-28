Görme Engelli Hukuk Mezunu Merve’ye Kutlama

TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, beraberindeki Körfez ilçe Başkanı Cavit Dağdeviren ve ilçe Gençlik Kolları Başkanı Tolga Papakçı ile birlikte, Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olarak büyük bir başarıya imza atan görme engelli Merve Berru Kul’u ve Körfez Devlet Hastanesi Başhekimi Ahmet Sarıışık’ı ziyaret etti.

HERKESE ÖRNEK OLSUN

Körfez Devlet Hastanesi Başhekimi Ahmet Sarıışık’ı da ziyaret eden CHP Kocaeli Milletvekili Hürriyet, Merve’nin azim ve başarısının tüm engelli gruplara örnek olabileceğinin de altını çizdi. Ziyarette konuşan CHP Milletvekili Hürriyet, “Merve’nin başarısını duyduğumda ben de bir hukukçu olarak çok gururlandım. Görme engeli kesinlikle kendisine herhangi bir engel teşkil etmedi ve azimle üniversitede okuyarak, çok da zor bir bölüm olan hukuk fakültesini başarıyla bitirdi. Bu başarı hikayesinin sadece engel gruplarına değil herkese örnek olabileceğini düşünüyorum. Kendisini yürekten kutluyor, bu başarısının hukuk alanında da devam etmesini temenni ediyorum. Başhekim Ahmet Sarıışık’ın da Merve’ye ne kadar yardımcı olduğunu öğrendik. Bu erdemli davranışlarından ötürü kendisini tebrik ediyor, çalışmalarında ve hizmetlerinde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.