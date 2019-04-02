GOSB İtfaiye filoyu büyütüyor

1994 yılında faaliyete başlayan GOSB İtfaiye Müdürlüğü, 23 personeli ile 7/24 hizmet vermekte ve yangınlara 2-7 dakika arasında müdahale edebilmekte. Bölgenin en donanımlı ve en geniş araç filosuna sahip olan GOSB İtfaiye Müdürlüğü, bu doğrultuda bünyesine, bir araç daha ekledi. GOSB katılımcı firmaların her türlü yangın önleme tertibatları ve yangın güvenliği olmasına rağmen, bu tür çalışmalara hız kesmeden devam eden GOSB yönetimi, filosuna yeni kattığı itfaiye aracıyla, toplamda 4 adet olan araç sayısını 5’e çıkardı.

-10 DERECE AÇI İLE ZEMİNE İNEBİLİYOR

Mevcut itfaiye araçları yüksekten kurtarma ve tahliye işlemlerinde zemin seviyesine inmezken, GOSB’un yeni aldığı itfaiye aracı -10 derece açı ile zemine kadar inebilmekte. Bu sayede yaralı kişilerin, zemin seviyesine kadar inmesi sağlanmakta ve müdahale zamanı kısalmakta. Aracın bu özelliği sayesinde, görevli İtfaiye personeli daha güvenli ve zamanı daha verimli kullanabilmekte.

YENİ ARAÇTA 60 BAR BASINÇLI POMPA

Mevcut itfaiye araçlarında yangın pompası en fazla 40 bar basınca kadar su tahliyesi yaparken, yeni itfaiye aracında basınç, 60 bara kadar çıkabilmektedir. Bu özelliği ile yangın yerinde görevli itfaiye personeline yangına daha etkin müdahale etme imkanı sunmaktadır. İtfaiye aracı üzerinde bulunan 4500 litre su ve 500 litre köpük ile yangın mahallinde su ve köpük ihtiyacı da maksimum düzeyde karşılanabilmektedir.