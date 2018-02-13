GOSB Teknopark’a Ödül

İstanbul Ekonomi Zirvesi’nde düzenlenen İstanbul Altın Değerler Ödülleri’nde, 2017 Yılının En Başarılı Sanayi Teknoparkı, GOSB Teknopark oldu.

Türkiye'nin alanında uzman fikir önderleri ve kurum temsilcileri, ileri teknolojinin geleceğini tartışmak üzere geçtiğimiz haftalarda Çırağan Sarayı'nda bir araya geldi.

Etkinlik kapsamında gerçekleşen konuşmalar ve sunumların sonrasında düzenlenen İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni’nde ise, kendi alanının en iyisi 30’a yakın kurum ödül aldı.

En Başarılı Sanayi Teknoparkı Ödülü: GOSB Teknopark’ın

Türkiye’nin lider organize sanayi bölgesi olan GOSB ve İsrailli teknoloji parkları üreticisi Tefen Group’un ortaklığında kurulmuş ve ülkemizdeki sanayi / teknoloji işbirliğinin önde gelen örneklerinden olan GOSB Teknopark ise, en başarılı sanayi teknoparkı ödülünün sahibi oldu.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nden aldığı sanayi know-how’ı ve üretim desteğini, ortakları arasında yer alan Kocaeli Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi gibi farklı üniversitelerle gerçekleştirdiği işbirlikleri ile güçlendiren GOSB Teknopark’ta çoğunluğu yazılım şirketi, 140’a yakın firma faaliyet gösteriyor.

GOSB TEKNOPARK, Etkin Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Desteği İle Fark Yaratıyor

GOSB Teknopark Teknoloji Transfer Ofisi ise teknoparktaki firmalara, çalışmalarını ticarileştirmeleri konusunda yönlendirme ve destek veriyor. “Firmaların yazılım ya da farklı alanlarda oluşturdukları çalışmaların, ticarileştirilmesinin de farklı bir alan olduğuna” dikkat çeken TTO Yönetimi, patent başvurusundan, sektörel işbirliklerine kadar birçok alanda Teknopark firmalarına katkı sağlıyor.