banner328
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

GOSB Teknopark’a Ödül

İstanbul Ekonomi Zirvesi’nde düzenlenen İstanbul Altın Değerler Ödülleri’nde, 2017 Yılının En Başarılı Sanayi Teknoparkı, GOSB Teknopark oldu.

GOSB Teknopark'a Ödül

13 Şubat 2018 Salı 09:56

Türkiye'nin alanında uzman fikir önderleri ve kurum temsilcileri, ileri teknolojinin geleceğini tartışmak üzere geçtiğimiz haftalarda Çırağan Sarayı'nda bir araya geldi.

 Etkinlik kapsamında gerçekleşen konuşmalar ve sunumların sonrasında düzenlenen İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni’nde ise, kendi alanının en iyisi 30’a yakın kurum ödül aldı.

 En Başarılı Sanayi Teknoparkı Ödülü: GOSB Teknopark’ın

Türkiye’nin lider organize sanayi bölgesi olan GOSB ve İsrailli teknoloji parkları üreticisi Tefen Group’un ortaklığında kurulmuş ve ülkemizdeki sanayi / teknoloji işbirliğinin önde gelen örneklerinden olan GOSB Teknopark ise, en başarılı sanayi teknoparkı ödülünün sahibi oldu.

 

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nden aldığı sanayi know-how’ı ve üretim desteğini, ortakları arasında yer alan Kocaeli Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi gibi farklı üniversitelerle gerçekleştirdiği işbirlikleri ile güçlendiren GOSB Teknopark’ta çoğunluğu yazılım şirketi, 140’a yakın firma faaliyet gösteriyor.

 

GOSB TEKNOPARK, Etkin Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Desteği İle Fark Yaratıyor

GOSB Teknopark Teknoloji Transfer Ofisi ise teknoparktaki firmalara, çalışmalarını ticarileştirmeleri konusunda yönlendirme ve destek veriyor. “Firmaların yazılım ya da farklı alanlarda oluşturdukları çalışmaların, ticarileştirilmesinin de farklı bir alan olduğuna” dikkat çeken TTO Yönetimi, patent başvurusundan, sektörel işbirliklerine kadar birçok alanda Teknopark firmalarına katkı sağlıyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Milleti Canından Bezdirdi Milleti Canından Bezdirdi
Karabacak STK Başkanlarıyla Bir Araya Geldi Karabacak STK Başkanlarıyla Bir Araya Geldi
Özbekistan'ın İstanbul Başkonsolosu ile söyleşi! Özbekistan'ın İstanbul Başkonsolosu ile söyleşi!
Gebze sporcu eğitim merkezi Gebze sporcu eğitim merkezi
Çayırova Dev Ulaşım Projeleriyle Büyüyor Çayırova Dev Ulaşım Projeleriyle Büyüyor
Servis minibüsü tırla çarpıştı: 9 yaralı Servis minibüsü tırla çarpıştı: 9 yaralı
Yukarı Çık

banner339

Milleti Canından Bezdirdi
Saadet Partisi Derince İlçe Yönetimi haftalık toplantısını yaptı. Bir haftalık çalışmaların değerlendirildiği...

Haberi Oku