GOSB'da afet, acil durum eğitimi

Planın oluşturulmasında görev alacak GOSB personelinin konuya ilişkin bilinç düzeyini artırmak ve planlama için kullanılacak metodolojiler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA)’nın 2017 yılı Teknik Destek Programı çerçevesinde, 27-30 Eylül 2017 tarihlerinde GOSB Yönetim Merkezinde Afet ve Acil Durum Planlama Eğitimi gerçekleştirildi.
Yürütülecek faaliyetlere ilişkin bir yol haritası oluşturulmasını sağlayan eğitim, GOSB Katılımcılarından Kaya Yapı İç Mim. Tas. İnş. Deniz Taah. San. ve Tic. A.Ş. firmasının deneyimli eğitmenlerinden Ozan ÇILGIN tarafından verildi