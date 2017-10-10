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GOSB'da afet, acil durum eğitimi

GOSB personelinin konuya ilişkin bilinç düzeyini artırmak ve planlama için kullanılacak metodolojiler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA)’nın 2017 yılı Teknik Destek Programı çerçevesinde, 27-30 Eylül 2017 tarihlerinde GOSB Yönetim Merkezinde Afet ve Acil Durum Planlama Eğitimi gerçekleştirildi.

GOSB'da afet, acil durum eğitimi

10 Ekim 2017 Salı 15:03

Bölgeyi etkileyebilecek bir afet veya acil durumda, mevcut kaynakların etkin şekilde kullanılarak, afet/acil durum sırası ve sonrasındaki aksiyonların doğru yönlendirme ve etkili müdahale ile hızlı bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, GOSB Afet ve Acil Durum Yönetim Planı hazırlık çalışmalarına başlanmıştı. 

Planın oluşturulmasında görev alacak GOSB personelinin konuya ilişkin bilinç düzeyini artırmak ve planlama için kullanılacak metodolojiler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA)’nın 2017 yılı Teknik Destek Programı çerçevesinde, 27-30 Eylül 2017 tarihlerinde GOSB Yönetim Merkezinde Afet ve Acil Durum Planlama Eğitimi gerçekleştirildi. 

Yürütülecek faaliyetlere ilişkin bir yol haritası oluşturulmasını sağlayan eğitim, GOSB Katılımcılarından Kaya Yapı İç Mim. Tas. İnş. Deniz Taah. San. ve Tic. A.Ş. firmasının deneyimli eğitmenlerinden Ozan ÇILGIN tarafından verildi

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