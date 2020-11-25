GÖZ KAPAĞI ESTETİĞİ İLE 10 YIL GENÇLEŞİN

Eğer üst göz kapağınızda kırışıklık, gevşeme, sarkıklık, doku erimesi ya da doku yağlanması varsa, görüş kalitesinde azalma yaşanıyorsa, alt göz kapağında torbalanma ve şişlik görülüyorsa, üst göz kapağındaki deri gözün dış çevresine doğru sarkma yapıyorsa, göz kapağındaki sarkıklıktan dolayı makyajınız kötü oluyorsa, ihtiyar ve mutsuz bir bakış içindeyseniz o zaman size göz kapağı ameliyatını öneriyorum. Bu operasyon ile ifadenizde on yıllık bir gençleşme sağlanır.Göz kapağı ameliyatından önce hastanın kan sulandırıcı ilaç kullanımı, sigara ya da alkol kullanımı bulunuyorsa iki hafta öncesinden bunların kullanımı kesilmelidir. Bitkisel ilaçlar, E vitamini desteği, aspirin ve benzeri ilaç kullanımı, gingko biloba ve iburofen tarzı ilaç kullanımı birkaç hafta öncesinden bırakılmasını tavsiye ediyorum. Ameliyattan yarım saat önce yemek yemek ve bir şeyler içmenin sonlandırılması gerekmektedir.Göz kapağı ameliyatı genel olarak lokal anestezi altında yapılıyor. Ayaktan hasta hizmeti olarak kliniğimizin hijyenik koşullarında ya da hastanede yapılabilir. Göz kapaklarının her ikisi birden yani hem üst hem de alt göz kapaklarının operasyonunda işlem yaklaşık iki saat sürüyor. Üst göz kapağındaki kırışıklıkların alınması için doğal kırışıklık hattı boyunca kesi izi yapılırken, alt göz kapağında bu işlem kirpiklerin hemen altındaki bölümden yapılıyor. Burada fazla deri, kas ve yağ dokusunun alınması işlemin iyi olması ve istenilen sonucun elde edilmesi bakımından gereklidir. Alt göz kapağındaki torbalanmalar göz kapağının iç kısmına küçük bir kesi yapılarak skar izi oluşturmadan yapılıyor.