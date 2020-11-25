GÖZ KAPAĞI ESTETİĞİ İLE 10 YIL GENÇLEŞİN

Göz Kapağı Estetiği Nedir?
Göz kapaklarımızın derisi vücudumuzdaki en ince ve en dayanıksız yüz bölümüdür. Göz kapağındaki ince deri ve ince derinin altında bulunan ince kas tabakası, yerçekiminden kaynaklanan ve zorlu çevre koşullarından kaynaklanan sarkmayı engelleyemez. Göz kapağındaki kaslar ve deri, kişiye yorgun ifade veren yağ torbalarının ve kırışıklıkların göz çevresinde yerleşmesi ile sonuçlanır. Blefaroplasti adını da verdiğimiz Göz Kapağı Estetiği, yaşlanma belirtilerinin ortaya çıkmasıyla ve göz kapaklarındaki fazla derinin alınmasına yönelik bir operasyon çeşididir. Bu operasyonda gözün alt ya da üst kapaklar üzerinde fazla birikmiş olan yağ ile sarkık derinin gerginleştirilerek deri fazlalığının vücut dışına alınması anlamına gelmektedir.
Göz Kapağı Estetiğini Hangi Durumlarda Önermekteyim?
Eğer üst göz kapağınızda kırışıklık, gevşeme, sarkıklık, doku erimesi ya da doku yağlanması varsa, görüş kalitesinde azalma yaşanıyorsa, alt göz kapağında torbalanma ve şişlik görülüyorsa, üst göz kapağındaki deri gözün dış çevresine doğru sarkma yapıyorsa, göz kapağındaki sarkıklıktan dolayı makyajınız kötü oluyorsa, ihtiyar ve mutsuz bir bakış içindeyseniz o zaman size göz kapağı ameliyatını öneriyorum. Bu operasyon ile ifadenizde on yıllık bir gençleşme sağlanır.
Göz Kapağı Ameliyatı Öncesi ve Sonrası
Göz kapağı ameliyatından önce hastanın kan sulandırıcı ilaç kullanımı, sigara ya da alkol kullanımı bulunuyorsa iki hafta öncesinden bunların kullanımı kesilmelidir. Bitkisel ilaçlar, E vitamini desteği, aspirin ve benzeri ilaç kullanımı, gingko biloba ve iburofen tarzı ilaç kullanımı birkaç hafta öncesinden bırakılmasını tavsiye ediyorum. Ameliyattan yarım saat önce yemek yemek ve bir şeyler içmenin sonlandırılması gerekmektedir.
Göz kapağı ameliyatı genel olarak lokal anestezi altında yapılıyor. Ayaktan hasta hizmeti olarak kliniğimizin hijyenik koşullarında ya da hastanede yapılabilir. Göz kapaklarının her ikisi birden yani hem üst hem de alt göz kapaklarının operasyonunda işlem yaklaşık iki saat sürüyor. Üst göz kapağındaki kırışıklıkların alınması için doğal kırışıklık hattı boyunca kesi izi yapılırken, alt göz kapağında bu işlem kirpiklerin hemen altındaki bölümden yapılıyor. Burada fazla deri, kas ve yağ dokusunun alınması işlemin iyi olması ve istenilen sonucun elde edilmesi bakımından gereklidir. Alt göz kapağındaki torbalanmalar göz kapağının iç kısmına küçük bir kesi yapılarak skar izi oluşturmadan yapılıyor.
Operasyondan sonraki ilk günlerde insizyon hattında ve etrafında şişlik ve kızarıklık gelişebilir. İlk on gün içinde bu kızarıklıklar ve şişlikler iner. Soğuk kompres uygulaması şişliklerin inmesini sağlar. İyileşmenin ilk günlerinde gözlerin kurumaması için göz damlası ve kesi izlerinin nemlendirilmesini sağlamak için merhem reçete ediyorum. Ufak dikişler 3 ile 7 gün içerisinde alınıyor. Hastanın dikkat etmesi gereken bu aşamada televizyon ve bilgisayar kullanımının, kitap okuma aktivitesinin minimuma indirilmesi gerekiyor. Yorucu ve ağır aktivitelerden ortalama üç hafta boyunca uzak durmak iyileşme sürecini de olumlu yönde etkilemektedir.
Göz Kapağı Sonuçları Kalıcı Mıdır?
Göz kapağı ameliyatı dayanıklılık süreci yerçekimi etkisine rağmen ortalama 7-8 yıl sürmektedir. Bu süre zarfında göz çevresinde sağlıklı, genç, parlak ve dinamik bir etki yakalanır ve göz-yüz ifadesindeki aydınlık ile beraber kişinin en az 10 yıl gençleşmesi sağlanır.
Göz Kapağı Ameliyatında Fiyatlar?
Göz Kapağı Ameliyatı Fiyatları hakkında ön görüşme yapmadan fiyatlandırmak mümkün olmamaktadır. Eğer sizin de göz kapaklarınızda sizi yorgun gösterecek şekilde sarma, kırışıklık bulunuyorsa Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi uzmanı Op.Dr. Leyla ARVAS ’ın yapacağı Göz Kapağı Ameliyatı ile 10 yıl önceki genç ve dinamik görüntünüze ulaşabilirsiniz. Göz kapağı ameliyatı hakkında bilgi almak ve aklınıza takılan soruları sormak için Nişantaşı Quartz Clinique +90 212 241 46 24 nolu telefon numaramızı arayarak bizlere ulaşabilir ön muayene randevunuzu kolayca oluşturabilirsiniz.
Op.Dr.LeylaArvas
Plastik Estetik Cerrahi
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