Gram altın rekora doymuyor

Türkiye'de yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarının başında gelen altında gram fiyatı dün 184,2 lira ile rekor kırdı.

Türkiye'de yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan altında gram fiyatı dün 184,2 lira tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Bu yıla 158 lira seviyesinden başlayan gram altın, altının ons fiyatı ve döviz kurlarından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izlerken, rekorlarına da yenilerini ekledi.

Gram altın, İran ile ABD arasındaki gerginliklerin etkisiyle değer kazanan dolar kurundan bulduğu destekle dün tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 184,2 lirayı gördü.

Yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam eden gram altın, yılın başından bu yana yaklaşık yüzde 14 getiri sağladı.

"Dolardaki yukarı hareket, altının gram fiyatının yükselmesinde etkili oldu"

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, ons altında global bazda tepki çabaları ve dolar kurunun günden güne hareketlilik kazanmasının gram altının değer kazanmasına yol açtığını söyledi.

Erkan, son günlerde dolar kurundaki yukarı hareketin oransal olarak baskın gelmesinin altının gram fiyatının yükselmesinde etkili olduğunu ifade etti.

Altının gram fiyatında 182,25-184 lira bölgesi üzerindeki kalıcı hareketlerin, yukarı yönlü trend beklentilerinin daha da güçlenmesine neden olacağını vurgulayan Erkan, bu durumun altının gram fiyatında 188 ve 192,75 lira seviyelerini gündemine getirebileceğini söyledi.

"Yatırımcılar, alım yönlü kararlarında 175 lira seviyesini değerlendirebilirler"

İntegral Yatırım Araştırma Uzman Yardımcısı Aylin Cevizci de 184,2 lira seviyesine yükselen gram altının bu hareketinde en belirleyici unsurun kur olduğunu belirterek, "Dolar/TL, dün 4.3746 ile rekor kırarken, bu durum diğer TL bağımlı enstrümanların da tepki vermesine neden oldu. Ons altında hafta başından bu yana yataylaşan seyrin yanı sıra düşüş eğiliminin korunuyor olması, ons bazlı hareketlerin oluşmamasını sağlıyor." diye konuştu.

Ons altının yukarı yönlü tepkilerinde zayıf kalması ve dolar kurunda geri çekilmelerin devam etmesi halinde altının gram fiyatının 175 lira bölgesine kadar gerileyebileceğini ifade eden Cevizci, "Yakın zamanda 175 lira altındaki seyirleri görmek kolay olmayabilir. Yatırımcılar, alım yönlü kararlarında 175 lira seviyesini değerlendirebilirler." dedi.