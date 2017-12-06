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Grip deyip geçmeyin

Kocaeli Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Zafer Köksal Eren, mevsim geçişlerinde karşılaşılan grip hakkında vatandaşları uyardı. Dr. Zafer Köksal Eren, “Grip deyip geçmeyin, dikkatli olun” dedi

Grip deyip geçmeyin

06 Aralık 2017 Çarşamba 14:47

 Kocaeli Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Zafer Köksal Eren, kış aylarında neredeyse tüm insanların yakalandığı ancak pek de önemsenmeyen grip hakkında önemli uyarılarda bulundu. Dr. Zafer Köksal Eren, gribin birçok hastalığı tetikleyebileceğinden ciddiye alınması gerektiğini belirterek şu açıklamalarda bulundu: “Grip, sağlıklı insanlarda bile çok ağır seyredebilmekte, bazen hastane tedavisi gerekebildiği gibi risk grubunda ölümlere de yol açabilmekte. Ne kadar çok kişi aşı olursa grip toplumda o kadar az yayılır.

BAĞIŞIKLIK AZALIR

Altı aylıktan başlayarak herkes her yıl aşı olmalı. Yüksek risk grubu için bu daha da önemlidir. 5 yaş altı (özellikle 2 yaş altı), 65 yaş üstü, hamileler, uzun süreli bakım altında olanlarda grip sonucu yoğun bakıma dek varabilen istenmeyen tablolar gelişebilir. Bunlar yüksek risk grubudur. Her sonbaharda, yani grip sezonu başlamadan önce aşı olunmalıdır ancak daha sonra aşı olursanız da yararı olacaktır. Aşıdan dolayı kazanılan bağışıklık zamanla azalır, virüs sürekli değişime uğrar. En etkin korunma için her yıl aşı olunmalı.

ANNE VE BEBEĞİ KORUR

Aşının koruyuculuğu çeşitli etkenlere bağlıdır. Aşının içeriği ile toplumda salgın yapan virüs, çok farklı olursa koruyuculuk azalır ancak yine de bir miktar koruyuculuk sağladığı gibi gribe bağlı gelişebilecek istenmeyen durumları da önler. Grip aşısı, sizi grip olmaktan koruyabildiği gibi özellikle çocuk ve yaşlılarda gribe bağlı hastane yatışlarını da azaltır. Aşı, gebelik esnasında ve sonrasında anneyi koruduğu gibi, doğum sonrası bebeği de korur. Aşı, gebelerde solunum yolu enfeksiyonlarını yarı yarıya azaltır.”

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