GTO Basın Buluşması ve Vefa!

Gebze Ticaret Odası, 24 Temmuz Basında sansürün kaldırılması dolayısı ile Gebze bölge basınını unutmayarak Vefa yemeği verdi. Düzenlenen Basın Bayramı buluşmasında çok sayıda dost ile bir araya geldi. Vefa ve hatırlanmayı bir kez daha hissettik. Yemeğe çok sayıda basın mensubu katıldı. Programın başında basın mensupları adına Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti başkan yardımcısı, değerli dostum Levent Altun konuşma yaptı.

Ev sahibi olarak GTO Başkanı Nail Çiler Gebze Ticaret Odası’nın yaptığı hizmetlerle ilgili bildiler verdi. Samimi bir ortamda gerçekleşen programda eski günleri de yad ettik. Gebze Ticaret Odası’nın kuruluşunu dün gibi hatırlıyorum. O dönem büyük mücadeleler verilmişti. Kocaeli Sanayi Odası ile yapılan çetin mücadeleler, Bakanlık düzeyinde gerçekleşen görüşmeler, Kurucu Başkan İbrahim Başaran ve arkadaşlarının destansı mücadelesi hepsi gözümün önünde gerçekleşirken, bunları önceki gün bir kez daha hatırladım.

Gebze Ticaret Odası, 1988 yılında Ticaret ve Sanayi Odası adıyla kurulmuştu. Kurucu Başkanlığa İbrahim Başaran seçilirken, daha sonra yasal mevzuatlar gereği GTO, adında ki sanayi unvanını kaybetti. Ancak aradan yıllar geçtikçe GTO gücüne güç kattı. Bugün 16 binden fazla üyesi, Türkiye’de ki 365 oda ve Borsa arasında ilk 10’da yer alan bir Oda haline geldi. Sadece Ticaret erbapları da değil, Sanayiciler de bu Oda’nın içerisinde yer alarak GTO’nun gücüne güç kattı. Sanayinin başkenti Gebze’ye de bu yakışırdı. Programda eski dost GTO Genel Sekreteri Mustafa Yaşar Sekin ile de hasret giderme şansı bulduk. Mustafa bey ile çok eskiye dayanana bir dostluğumuz. 1989 yılında tanıştığımız Mustafa bey ÇBS Boya’da görev yapıyordu. O zamanlar genç bir yönetici olan Mustafa bey bugün de yine genç görüntüsüyle Genel Sekreterlik görevine devam ediyor. 30 yıllık geçmişimiz bulunan Mustafa bey ile sohbet ederken adeta geçmişe doğru uzun bir yolculuk yaptık. Düzenlenen bu vefa buluşmasından dolayı başta GTO Başkanı Nail Çiler olmak üzere ekip arkadaşlarına teşekkür ederken, Çiler’in açıklamalarını sizlerle paylaşıyorum.

TASARIM VADİSİ GEBZE’YE YAKIŞIR

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü döneminde planlanan Tasarım Vadisi nereye kurulacak? Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, önceki gün 24 Haziran Basın Bayramı sebebi ile gazetecilere verdiği yemekte konuyu gündeme getirdi. Çiler, tıpkı Silişim Vadisi’nde olduğu gibi bu projenin de Gebze’de kurulması için çalışma başlatmaya hazırlanıyor.

EYLEM PLANINDA YER ALDI

Türkiye’yi tasarımda dünya markası haline getirmek ve katma değeri yüksek tasarımlar geliştirmek amacıyla hazırlanan yol haritası geçtiğimiz yıl Resmi Gazete’de yayımlamıştı. 2018-2020 Tasarım Stratejisi ve Eylem Planı’na göre Türkiye’de “Tasarım Vadisi” kurulacak. TSEP’na göre işletmelerin tasarımla ilgili her türlü bilgi, veri, araştırma ve danışmanlık ihtiyaçlarını karşılayacak yapı ve merkezlerin yer alacağı Tasarım Vadisi kurulacak. Vadi bünyesinde tasarım stüdyoları, ulusal tasarım araştırma merkezi, tasarım kütüphanesi gibi yapılar kurularak tasarımcıların ve sanayinin etkileşim içerisinde faaliyet göstermeleri sağlanacak.

YER İÇİN EN UYGUN GEBZE

Tasarım Vadisi için yer arayışları devam ederken, bu kapsamda dünyadaki örnek tasarım kümelenme modelleri incelenmekte. Türkiye’de tasarım faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgeler dikkate alınarak yer tespiti ve fizibilite raporu hazırlanırken birçok OSB’nin bulunduğu, Bölgenin en fazla Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin olduğu Gebze bu konuda bir adım daha öne çıkmakta.

TÜRK TASARIM DANIŞMA KONSEYİ ÇALIŞACAK

Eylem planıyla Türk Tasarım Danışma Konseyi daha etkin hâle getirilecek. Tasarım süreçlerinin etkin yönetimi konusunda eğitici ve bilgilendirici faaliyetler düzenlenecek. AR-GE ve tasarım merkezlerinde tasarım yapma, geliştirme ve yönetimi konularında profesyonel tasarımcılar eğitim verecek. Ayrıca tasarım alanında girişimcilik desteklenecek.