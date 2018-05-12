GTO çocukları tiyatroyla buluşturdu

Üyelerinin ve bölgenin ticari hayatının gelişmesi için etkin çalışmalar yürüten Gebze Ticaret Odası, soysal sorumluluk bilinci ile de bölgemize ve ülkemize katma değer oluşturmaya devam ediyor.

Oda, bu kapsamda yürüttüğü faaliyetler çerçevesinde son olarak Eti Çocuk Tiyatrosu işbirliğiyle “Kırmızı Başlıklı Kız” oyununu, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizin destekleriyle bölgemizde eğitim gören öğrencilerle buluşturarak kalkınmanın temel unsurlarından biri olan kültürel hayatın gelişimine de katkı sağlamayı sürdürdü.



17 yıldır Türkiye’nin 81 ilini birçok kez dolaşmış, yurt dışında Türk nüfusunun yoğun olduğu ülkelerde de oyunlar sergilemiş ve iki milyona yakın çocuğu tiyatro ile buluşturmuş olan Eti Çocuk Tiyatrosu, Gebze Ticaret Odası’ nın destekleriyle 10-11 Mayıs 2018 tarihlerindeki 3 seanslık gösterilerini Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi.



Bölgenin ekonomik hayatına sunduğu değerli katkılarla beraber eğitim ile çocukların sosyal ve kültürel gelişimine büyük önem veren Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Nail ÇİLER, 2 gün boyunca 1800’ü aşkın öğrencinin keyifle izlediği programa katılarak tiyatro seyretmek amacıyla çocukların heyecan ve coşkusunu paylaştı.