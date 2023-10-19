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GTO DA GENÇ GİRİŞİMCİLERİN SEÇİM HEYECANI

Gebze Ticaret Odasında seçim heyecanı yaşandı. Seçimler büyük ilgi gördü.

GTO DA GENÇ GİRİŞİMCİLERİN SEÇİM HEYECANI

19 Ekim 2023 Perşembe 19:26

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kadın girisimciler ve genç girişimciler icra kurulu seçimi bu gün yapıldı.

Gebze ticaret odasında gerçekleştirilen seçimde 240 genç girişimci başvuru yapmıştı.
96 kişinin seçildiği listede 8 genç girişimci ve 8 kadın girişimci icra kurulu seçimi yapıldı.
www.gebzegazetesi.com olarak seçimleri kazanan genç girişimcileri kutluyor  başarılar dileriz.

KİMLER SEÇİLDİ



TOBB Genç girişimciler icra kurulu ;

Enis Yanık
Mehmet Genç
Baycan Aküzüm
Emre Kahraman
Zafer Berkay Yalçın
Ersin Avutman
Burak Çelik
Tolga Cengiz



TOBB Kadın girişimciler icra kurulu ;

Banu Elif Pekçetin
Alev Bilgili
Leyla Toltar
Kübra Cerrah Yardımcı
Edanur Güneş
Hatice Uludağ
Yağmur Kılıç
Yeşim Çavuşoğlu
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