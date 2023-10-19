GTO DA GENÇ GİRİŞİMCİLERİN SEÇİM HEYECANI
Gebze Ticaret Odasında seçim heyecanı yaşandı. Seçimler büyük ilgi gördü.
Gebze ticaret odasında gerçekleştirilen seçimde 240 genç girişimci başvuru yapmıştı.
96 kişinin seçildiği listede 8 genç girişimci ve 8 kadın girişimci icra kurulu seçimi yapıldı.
www.gebzegazetesi.com olarak seçimleri kazanan genç girişimcileri kutluyor başarılar dileriz.
KİMLER SEÇİLDİ
TOBB Genç girişimciler icra kurulu ;
Enis Yanık
Mehmet Genç
Baycan Aküzüm
Emre Kahraman
Zafer Berkay Yalçın
Ersin Avutman
Burak Çelik
Tolga Cengiz
TOBB Kadın girişimciler icra kurulu ;
Banu Elif Pekçetin
Alev Bilgili
Leyla Toltar
Kübra Cerrah Yardımcı
Edanur Güneş
Hatice Uludağ
Yağmur Kılıç
Yeşim Çavuşoğlu