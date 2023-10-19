GTO DA GENÇ GİRİŞİMCİLERİN SEÇİM HEYECANI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kadın girisimciler ve genç girişimciler icra kurulu seçimi bu gün yapıldı.



Gebze ticaret odasında gerçekleştirilen seçimde 240 genç girişimci başvuru yapmıştı.

96 kişinin seçildiği listede 8 genç girişimci ve 8 kadın girişimci icra kurulu seçimi yapıldı.

www.gebzegazetesi.com olarak seçimleri kazanan genç girişimcileri kutluyor başarılar dileriz.



KİMLER SEÇİLDİ



TOBB Genç girişimciler icra kurulu ;

Enis Yanık

Mehmet Genç

Baycan Aküzüm

Emre Kahraman

Zafer Berkay Yalçın

Ersin Avutman

Burak Çelik

Tolga Cengiz



TOBB Kadın girişimciler icra kurulu ;

Banu Elif Pekçetin

Alev Bilgili

Leyla Toltar

Kübra Cerrah Yardımcı

Edanur Güneş

Hatice Uludağ

Yağmur Kılıç

Yeşim Çavuşoğlu