GTO Gazetecileri Unutmadı

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı ve basında sansürün kaldırılmasının 112. yıldönüümü ile ilgili mesaj yayınlayarak Gebze bölgesindeki medya mensupları ile kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Çiler, tüm basın mensuplarının basın bayramını kutladı.

Gebze ticaret odası başkanı Nail Çiler in düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmanın bir bölümü Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com tarafından canlı yayınlandı



“Basın, Milletin müşterek sesidir”



GTO Başkanı Nail Çiler'in Gazeteciler için yayınladığı basın mesajı şu şekilde;

"Basında sansürün kaldırılmasının 112. Yıldönümünde, bugün bizlere uzağı yakınlaştıran, kimi zaman zorlu şartlar altında olmalarına rağmen azimle habercilik görevini yerine getiren başta bölgemizin kıymetli basın mensupları olmak üzere; ülkemizin her köşesinde görevini sürdüren basınımıza işlerinde kolaylıklar diliyor; Gebze Ticaret Odası olarak yürüttüğümüz her faaliyette bizlere sağladığınız katkılarınız ve destekleriniz dolayısıyla teşekkürlerimizi sunuyoruz.