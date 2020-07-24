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GTO Gazetecileri Unutmadı

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı ve basında sansürün kaldırılmasının 112. yıldönüümü ile ilgili mesaj yayınlayarak Gebze bölgesindeki medya mensupları ile kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Çiler, tüm basın mensuplarının basın bayramını kutladı.

GTO Gazetecileri Unutmadı

24 Temmuz 2020 Cuma 18:36

Gebze ticaret odası başkanı Nail Çiler in düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmanın bir bölümü Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com tarafından canlı yayınlandı 
“Basın, Milletin müşterek sesidir” 

GTO Başkanı Nail Çiler'in Gazeteciler için yayınladığı basın mesajı şu şekilde;
"Basında sansürün kaldırılmasının 112. Yıldönümünde, bugün bizlere uzağı yakınlaştıran, kimi zaman zorlu şartlar altında olmalarına rağmen azimle habercilik görevini yerine getiren başta bölgemizin kıymetli basın mensupları olmak üzere; ülkemizin her köşesinde görevini sürdüren basınımıza işlerinde kolaylıklar diliyor; Gebze Ticaret Odası olarak yürüttüğümüz her faaliyette bizlere sağladığınız katkılarınız ve destekleriniz dolayısıyla teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Yerel basınımızın değerli temsilcileri başta olmak üzere; gerek dünyamız gerekse bölgemiz içerisinde yaşanan tüm gelişmeleri özveriyle bizlere ulaştırmaya gayret gösteren basın mensuplarımız, ilkeli ve tarafsız bir anlayışla görevlerini sürdürmekte, günümüzde her geçen gün gelişen kitle iletişim araçları ile birlikte etkinliğini daha da arttırarak çalışmalarını gerçekleştirmektedirler. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK de “Basın, Milletin müşterek sesidir” ifadesiyle; basına verdiği değeri belirtmiştir. Demokrasimizin vazgeçilmezi tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlarken, toplumsal değerlere saygılı ve sorumlu bir yayıncılık anlayışıyla bizlere doğru haberi sağlayan ve daima yanımızda koşan basınımızın tüm zorlukları aşabilmelerini diliyoruz."

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