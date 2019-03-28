GTO Mart Ayı meclisi yapıldı!

Toplantıya GTO başkanı Nail Çiler, meclis başkanı Oğuz Şerifalioğlu, genel sekreter Mustafa Sekin, eski meclis başkanı Nejat Karaağaç , GTO yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri katıldı. Toplantı öncesi TOBB'un istihdam kampanyası ile ilgili bir video sunumu yapıldı. İş Kur Gebze Şube müdürü Nurullah Karataş, İstihdam kampanyası ve yeni teşvikler ile ilgili meclis üyelerine bilgi verdi. Karataş, Gebze’nin istihdam anlamında oldukça önemli bir merkez olduğunu belirterek istihdam teşviklerinden 3 aylık ücret desteği , ilave istihdam desteği, işbaşı eğitimleri , kısa çalışma ödenekleri ile ilgili sunumunu yaptı.TOBB Kocaeli Genç Girişimciler kurulu başkanlığına seçilen meclis başkan vekili Tufan Şahinkesen’e GTO başkanı Nail Çiler plaket verdi.