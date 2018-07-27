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GTO, Özbekistan Ticaret Heyetini Ağırladı

Üyelerinin dış ticaret faaliyetlerini arttırmak ve yabancı sermayenin bölgeye yatırım yapması yoluyla ülkemiz ekonomisine her yönden katma değer oluşturmak adına etkin faaliyetler yürüten Gebze Ticaret Odası, bu kapsamda Özbekistan Sırderya ilinin Vali Yardımcılarının da aralarında bulunduğu Özbekistan iş adamları heyetini ağırladı.

GTO, Özbekistan Ticaret Heyetini Ağırladı

27 Temmuz 2018 Cuma 15:29

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Oda temsilcileri ve GTO üyelerinin de katılımlarıyla, karşılıklı bölgelerin tanıtımı ile başlayan toplantıda, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Nail ÇİLER, bölgeye ilişkin istatistiki bilgileri, bölgenin yabancı yatırımcılar için sunduğu fırsatları Özbek heyetiyle paylaşarak, iki kardeş millet arasındaki  ekonomik ilişkilerin ve karşılıklı işbirliğinin arttırılması için daha fazla çaba sarfedileceğini ifade etti.

Özbekistan Sırderya Valisi Sn. Muradulla Eşmatov ise GTO’da ağırlanmaktan duyduğu memnuniyeti öncelikle dile getirirken, iki ülke arasındaki işbirlikteliğinin her ne kadar 2016 yılından sonra daha da belirgin hale gelse de, istenilen seviyede olmadığını ifade etti. İki ülke ticaretinin yakın gelecekte 2 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini de ifadelerine ekledi.

Heyette bulunan Vali Yardımcılarından Sn. Avaz Haciyev’in  de Sırderya bölgesine ilişkin bir sunum gerçekleştirdiği toplantı, bu yılın sonlarına doğru daha geniş katılım ile gerçekleştirilecek toplantının planlanması ve iki ülke arasındaki ticaretin gelişmesi dilekleriyle son buldu.

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Anahtar Kelimeler
GTOGebze Ticaret OdasıÖzbekistan
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